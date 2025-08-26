Al via venerdì 29 agosto “L’ultima luna d’estate”, la 28^ edizione del Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 26 agosto 2025 – Sono Giuseppe Cederna, Pietro Del Soldà e Roberto Mercadini, tre grandi nomi del panorama culturale italiano, dal teatro di narrazione alla filosofia contemporanea, ad aprire venerdì 29 agosto la 28ma edizione del festival teatrale “L’ultima luna d’estate”, che fino al 7 settembre animerà ville, parchi, cascine, corti, piazze di diverse località della Brianza collinare. Per la direzione artistica di Teatro Invito e Piccoli Idilli e in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, soggetto coordinatore e capofila del protocollo che riunisce i Comuni di Bulciago (LC), Carnate (MB), Casatenovo (LC), La Valletta Brianza (LC), Lomagna (LC), Merate (LC), Missaglia (LC), Montevecchia (LC), Osnago (LC), Sirone. (LC), Usmate Velate (MB), L’ultima luna d’estate 2025 è realizzato con il sostegno di PortAverta, fondo finalizzato al sostegno di progetti e iniziative di utilità sociale nel territorio della provincia di Lecco, con Fondazione comunitaria del Lecchese; ITAS Assicurazioni, Acinque, Marco Redaelli e associati, Redaelli Auto, Spazio Tecnico, Nuove ricerche d’habitat ed ElectroAdda.

La prima tappa della 28ma edizione si svolgerà a La Valletta Brianza (LC). Alle 18.00 presso Villa Vercelli in località Cereda (via Bongiaga 8; in caso di pioggia, Salone Parrocchiale – fraz. Rovagnate, via Papa Giovanni XXIII 5), dove Giuseppe Cederna, attore valtellinese, volto noto al cinema (tra i numerosi film “Mediterraneo” e “Hammamet”) e in televisione (“Distretto di polizia”), aprirà le danze dell’“Ultima luna” insieme al filosofo, scrittore e conduttore radiofonico di Rai Radio Tre Pietro Del Soldà, per dialogare viaggiando tra ricordi personali, esperienze professionali e istantanee del presente sul tema dell’avventura, centrale durante tutta l’edizione 2025 del festival, in un incontro dal titolo “Le avventure accadono a chi le sa raccontare” (J.S. Bruner), che cita il padre della psicologia cognitiva Jerome Seymour Bruner.

Alle 21.00 in frazione Perego, presso il Chiostro San Giovanni (in via Roma; in caso di pioggia, Salone Parrocchiale – fraz. Rovagnate, via Papa Giovanni XXIII 5) Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore che ha girato l’Italia intera con i suoi monologhi, racconterà “Moby Dick – (sebbene molti abbiano tentato)”, dal capolavoro di Melville. Scrive Mercadini: «Moby Dick non si può narrare, “sebbene molti abbiano tentato” (per citare Melville). Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo di una narrazione)? Può almeno farne brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma».

Giuseppe Cederna e Pietro Del Soldà saranno ancora protagonisti nello stesso weekend, il 30 agosto: il primo con uno spettacolo itinerante in scena sul bellissimo Sentiero degli Gnomi nel Parco del Curone (ritrovo ore 18 parcheggio Spiazzo, La Valletta Brianza) – in caso di pioggia: Antica Chiesa – via Cesare Cantù – fraz. Perego – per camminare in compagnia dei poeti e degli scrittori, da Whitman a Carver, da Kavafis a Szimborska, nella performance “Non dimenticarti mai del cielo”; il secondo, Pietro Del Soldà, sarà invece in scena con “Apologia dell’avventura”, diretto da Manfredi Rutelli, alle 21 presso Villa Mariani a Casatenovo, spettacolo che elogia l’avventura, tra storia e filosofia, tra teatro e poesia, ispirato all’ultimo libro di Del Soldà, La vita fuori di sé. Intessuta con le sonorità di Valerio Corzani e della violinista Erica Scherl, la narrazione offre al pubblico di oggi la chiave giusta per riscoprire la spinta all’avventura.

Info biglietteria: teatroinvito.it

Redazione