Como, nonostante il divieto di avvicinamento, si introduce in casa della compagna con un coltello. Arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 43enne cittadino moldavo, residente a Como.

Verso le ore 20.40, una 41enne di origini moldave, ha richiesto l’intervento di una Volante in quanto aveva notato la presenza di suo marito all’esterno della propria abitazione nonostante avesse un divieto di avvicinamento. La donna ha infatti spiegato agli agenti che, mentre era nella sua camera da letto, ha notato un’ombra nel suo giardino, allarmando anche il figlio minore presente in casa – tesi confermata anche da altri testimoni che hanno udito rumori di forzatura di una tapparella, riconoscendo il 43enne – .

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como, recandosi prontamente sul posto, hanno notano all’interno del giardino dell’abitazione della donna, il 43enne, procedendo così, per ragioni di sicurezza, alla perquisizione dello stesso, grazie alla gli è stato trovato indosso un coltello di 16cm; sequestrato il coltello, l’uomo, in evidente stato di ebrezza, è stato portato negli uffici della Questura di Como per gli ulteriori accertamenti, che hanno fatto emergere precedenti di polizia e notizie di reato per maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio e minaccia, nonché un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

Notiziato il Pubblico Ministero, i poliziotti hanno tratto in arresto il 43enne per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio e per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, come strumenti da punta o da taglio.

In data odierna il processo in direttissima.

Redazione