Da disoccupato a conducente di autobus di ultima generazione: Autoguidovie, in collaborazione con Enaip, lancia un’Academy sperimentale a Pavia e Lacchiarella per formare nuovi profili

Le giornate di selezione avranno luogo a Pavia (presso Enaip – Viale Cesare Battisti 104 26044 Pavia) nelle giornate dell’11 e 25 settembre 2025. Il percorso per il conseguimento della Patente D e della Carta di qualificazione conducente CQC è totalmente gratuito. I partecipanti otterranno, sin dal primo giorno, un contratto part-time a tempo determinato. Una volta conclusa la formazione, il contratto sarà trasformato in un tempo pieno indeterminato



(mi-lorenteggio.com) Pavia, 26 agosto 2025 – Autoguidovie risponde alla cronica carenza degli autisti in Italia ma anche alla necessità di occupazione dei territori, offrendo un’opportunità formativa e lavorativa concreta, totalmente a costo zero, alle persone disoccupate o che vogliono cambiare professione e diventare conducenti di autobus. L’ingresso in squadra di nuovi autisti consentirà una maggiore copertura territoriale, di accrescere il livello qualitativo dell’esperienza di viaggio e di continuare a realizzare servizi a misura di utenza.

Attraverso l’attivazione di una nuova Academy nelle aree di Lacchiarella e Pavia, le persone selezionate avranno accesso a un percorso formativo che le porterà al conseguimento della Patente D e della Carta di qualificazione conducente CQC, i cui costi sono interamente

coperti da Autoguidovie. Ma non è finita. I candidati saranno assunti sin dal primo giorno di formazione con contratto part-time a tempo determinato che coprirà le ore di formazione.

Una volta superato il programma formativo, della durata di 320 ore e conseguiti i titoli abilitanti per la conduzione degli autobus, i contratti saranno trasformati in full time indeterminati con la qualifica di “operatori di esercizio”. I contratti di assunzione saranno stipulati direttamente da Autoguidovie.

La nuova Academy si rivolge dunque a persone disoccupate (o disposte a cambiare lavoro e acquisire una professionalità come conducente) e che sono pronte a fare una full immersion su normative di settore, sicurezza stradale e molti altri aspetti che riguardano la professione

di conducente.



I requisiti per partecipare al corso





Per l’ammissione al corso è prevista una prova di selezione per la valutazione delle

attitudini, delle motivazioni e la verifica dei requisiti formali.

Sono requisiti necessari:

Essere disoccupati all’avvio del corso;

Età anagrafica a partire dai 21 anni;

Possesso di patente B o superiore;

Buona conoscenza e padronanza della lingua italiana;

Titolo di studio: licenza media (preferenza titolo di studio superiore);

Idoneità psicofisica per l’ottenimento della patente guida per il trasporto di persone.

Contratto a tempo indeterminato

A coloro che porteranno a termine il percorso formativo diventando a tutti gli effetti

conducenti, Autoguidovie offre:

Assunzione garantita con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o di apprendistato) secondo il CCNL Autoferrotranvieri.

apprendistato) secondo il CCNL Autoferrotranvieri.

apprendistato) secondo il CCNL Autoferrotranvieri. Buoni pasto da 8 euro netti per ogni giorno lavorato.

Pianificazione anticipata dei turni.

Stipendio mensile a partire da 1.597 euro lordi.

Tredicesima e quattordicesima mensilità.

Provvigione di 1 euro per ogni titolo di viaggio venduto a bordo bus.

Formazione professionale e rinnovo patenti a carico aziendale.

La selezione dei candidati

I candidati che vogliono entrare a far parte dell’Academy Autoguidovie dovranno prendere

parte a una selezione. Il primo step di selezione prevede, dalle ore 10.00, un incontro

informativo in plenaria, a cui seguiranno la somministrazione di un test di ingresso e colloqui

individuali.

Le date in cui avranno luogo le selezioni sono giovedì 11 e giovedì 25 settembre 2025,

presso Enaip, in viale Cesare Battisti 104 26044 Pavia.

Per candidature: https://www.enaiplombardia.eu/corso/autista-autobus-enaip-pavia-0

L’importante collaborazione con Enaip

Il progetto è realizzato in collaborazione con Enaip (Ente Acli Istruzione Professionale),

un’organizzazione con una lunga tradizione nella formazione professionale, presente su

tutto il territorio nazionale. Da oltre 60 anni, Enaip si impegna a costruire percorsi formativi

di qualità, orientati all’inserimento lavorativo e alla crescita delle competenze nei settori

chiave del mercato del lavoro. Nello specifico, il processo di selezione è in capo a Enaip,

affiancata da Autoguidovie, la quale si occuperà anche di tenere una parte del corso.

«Con Enaip vogliamo avviare una collaborazione strategica per rispondere a una sfida

concreta del nostro settore: la carenza di autisti qualificati nel trasporto pubblico locale.

L’obiettivo è sviluppare percorsi formativi su misura, abilitanti alla patente D e alla CQC, che

offrano ai partecipanti concrete opportunità occupazionali e contribuiscano al

rafforzamento del servizio pubblico. L’intenzione è di reclutare risorse proprio nei territori in

cui operiamo con il fine di creare un circuito virtuoso attraverso il quale contribuiamo allo

sviluppo sociale ed economico nelle comunità, creando un valore condiviso e reciproco.

Questa partnership rappresenta un investimento sul futuro del lavoro, della mobilità

sostenibile e del territorio. Insieme, crediamo nella possibilità di formare nuove generazioni

di conducenti, competenti, motivati e pronti ad affrontare con professionalità le sfide del

trasporto pubblico», dichiara Maria Rosaria De Maio, People Transformation Manager

Autoguidovie.

Hai già un lavoro ma vuoi di diventare conducente di linea? L’Academy “standard” è

ancora attiva!

Se desideri ottenere la Patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per intraprendere la carriera di conducente, puoi accedere all’Academy “standard”, promossa interamente da Autoguidovie, che si farà carico dei costi per il conseguimento della patente.

Nel frattempo, potrai seguire la formazione in modalità serale, così da mantenere il tuo attuale impiego fino al completamento del percorso abilitante. Ad esempio, un lavoratore che preferisce conservare il proprio posto di lavoro può partecipare ai corsi serali organizzati presso diverse scuole guida della Lombardia. Una volta ottenuta la patente, verrai inserito nel team di Autoguidovie.

