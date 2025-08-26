I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 agosto 2025. La concert Series più famosa d’Italia si appresta e chiudere l’edizione 2025 con l’arrivo domani, mercoledi 27 agosto, all’Ippodromo Snai San Siro di POST MALONE, la superstar americana è, infatti, il protagonista dell’ultimo appuntamento di quest’anno degli I-Days Milano Coca-Cola. Prima di lui sul palco il cantautore e rapper statunitense JELLY ROLL e il giovane italiano FACCIANUVOLA.

Anche POST MALONE come JUSTIN TIMBERLAKE, DUA LIPA, LINKIN PARK, OLIVIA RODRIGO prima di lui ha scelto gli I-Days Milano Coca-Cola per l’unica data italiana del suo tour mondiale, il “BIG ASS WORLD TOUR”, confermando anche quest’anno il capoluogo lombardo come la capitale italiana della grande musica live e gli I-Days come la manifestazione con la proposta musicale più innovativa ed eclettica di sempre, spirito che caratterizza gli I-Days fin dalla sua ideazione nel 1999.

Dopo JUSTIN TIMBERLAKE (una vera masterclass del pop mondiale davanti ad oltre 30 mila fan che per giorni hanno condiviso sui social video e commenti entusiastici del ritorno in Italia della star americana dopo 18 anni di attesa), DUA LIPA (70 mila fan in delirio per la nuova dea del pop che ha ammaliato il pubblico con una serata tra hit mondiali, cambi d’abito e perfino la cover di Raffaella Carrà), i DURAN DURAN (20 mila persone che hanno festeggiato l’ultima tappa italiana del gruppo più iconico degli anni ’80 intonando dalla prima all’ultima canzone tutti i successi degli oltre 40 anni di carriera), i LINKIN PARK (una serata memorabile completamente sold out – 78.500 persone – attesa per ben 8 anni che ha festeggiato sia l’uscita dell’ultimo album “From Zero” che l’unica tappa italiana del tour mondiale “From Zero World Tour” – il primo dopo l’arrivo della nuova voce Emily Armstrong – il pubblico ha cantato in coro ogni parola dei brani iconici come “What I’ve done”, “Numb” e “In The end” scandendo ogni parola come il grido di una intera generazione), e OLIVIA RODRIGO (27 mila fan, la maggior parte dei quali teenager in visibilio, ha cantato per oltre 1 ora e mezza le 18 canzoni in scaletta dell’unica data italiana del tour mondiale di OLIVIA RODRIGO, la giovane cantautrice americana che in una manciata di anni e canzoni come “Driver Licence”, “Vampire”, “Good 4 you”, “Deja vu”, si è costruita una solida fan base in giro per il mondo) l’arrivo di POST MALONE segna un altro grande colpo per la manifestazione ideata e guidata da LIVE NATION6.

L’icona mondiale che ha ridefinito i confini della musica contemporanea e che vanta 9 dischi di Diamante e 18 nomination ai GRAMMY® Award, promette ai fan un’esperienza di live indimenticabile che sarà un mix dei suoi più grandi successi, le hit preferite dai fan e le nuove canzoni del suo sesto album in studio.

Performer magnetico e autentico, POST MALONE è capace di trasformare ogni live in un’esperienza emotiva e intensa. Il suo stile è una fusione di energia travolgente, carisma, dinamismo, in cui alterna momenti di pura adrenalina con esibizioni intime e struggenti, per un viaggio tra diversi generi musicali, tra nostalgia, emozioni ed euforia massima.

L’attesissimo live di POST MALONE, arriva a un anno di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo disco “F-1 Trillion” (il suo debutto country) che ha conquistato la 1^ posizione nella classifica Billboard 200 ed è stato nominato per un premio GRAMMY® come “Best Country Album” (senza contare il lungo elenco di premi e certificazioni per i singoli del disco).

Il fenomeno di Dallas sta riscrivendo la storia della musica contemporanea grazie al suo stile personale capace di mescolare generi come hip-hop, rock, pop e R&B con una naturalezza che lo rende unico.

Questi gli appuntamenti che hanno segnato l’edizione 2025 di I-Days Milano Coca-Cola:

2 giugno | JUSTIN TIMBERLAKE | DAGNY – Ippodromo Snai San Siro

7 giugno | DUA LIPA | ALESSI ROSE – Ippodromo Snai La Maura

20 giugno |DURAN DURAN | LES VOTIVES – Ippodromo Snai San Siro

24 giugno | LINKIN PARK | SPIRITBOX | JIMMY EAT WORLD | JPEGMAFIA – Ippodromo Snai La Maura

15 luglio | OLIVIA RODRIGO | WET LEG | GIRL IN RED – Ippodromo Snai San Siro

27 agosto | POST MALONE | JELLY ROLL and more – Ippodromo Snai San Siro