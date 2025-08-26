Lodi. Pronto Soccorso evacuato dopo esplosione di una bomboletta di spray al peperoncino:

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 26 agosto 2025 – Una bomboletta di spray al peperoncino è esplosa nella borsa di una donna nel pronto soccorso dell’ospedale di Lodi, che è stato evacuato. Pazienti e personale sanitario sono stati fatti uscire fuori dai locali. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno individuato l’origine della sostanza urticante nel contenitore rotto, all’interno della borsa della donna. Nessuno è rimasto ferito. I presenti hanno avuto solo bruciore agli occhi, senza la necessità di particolari cure.