Milano. Municipio 9: i grandi classici del cinema per famiglie animano le piazze dei quartieri

Torna a settembre la quarta edizione della rassegna “Vicini di Cinema” nata dalla collaborazione tra il Municipio 9 e l’associazione culturale Cinevan, per favorire momenti di aggregazione e divertimento sotto le stelle.

(mi-lorenteggio.com) Milano 26 agosto 2025 – Riparte, con 5 appuntamenti dedicati al cinema gratuito e all’aperto, il tour dell’iconico pulmino Cinevan che, a partire dal 2 settembre, toccherà differenti quartieri del Municipio 9.

La rassegna che nel tempo ha conquistato il pubblico milanese, quest’anno si rinnova con un nuovo palinsesto: oltre alle tradizionali proiezioni, Vicini di Cinema si arricchisce di Vintage Cinema, con la riproposizione di grandi classici come E.T l’extra-terrestre e I Goonies, che le generazioni più giovani non hanno avuto l’opportunità di vedere sul grande schermo.

Le videoproiezioni avranno inizio alle 20.15 e si terranno in piazze 5 piazze rigenerate grazie a percorsi di riqualificazione che hanno coinvolto cittadini e associazioni del territorio. Si consiglia di portare cuscini per sedersi e godersi in comodità il cinema sotto le stelle.

La rassegna itinerante è promossa e sostenuta del Municipio 9 e viene proposta grazie all’attivazione delle PIDS (Piccole Iniziative Diffuse Sociali) volute dal Comune di Milano per favorire la socialità, la partecipazione e la cultura diffusa nei quartieri di Milano.

Programma

2 settembre – Collina dei Ciliegi, belvedere, Bicocca

“E.T. l’extra-terrestre” è considerato un capolavoro che ha emozionato generazioni di spettatori di tutte le età. Il film diretto da Steven Spielberg, uscito nelle sale nel 1982, racconta la storia del giovane Elliott che, durante una passeggiata nel suo quartiere, incontra un alieno smarrito e abbandonato sulla Terra. Con il cuore gentile, Elliott decide di aiutare E.T. a tornare a casa, dando vita a un’amicizia speciale tra i due.

3 settembre – Piazza Schiavone, Bovisa

“Tata Matilda e il grande botto” è un film del 2010 diretto da Susanna White, tratto dalla serie di libri Tata Matilda della scrittrice inglese Christianna Brand, sequel del film Nanny McPhee – Tata Matilda del 2005. La signora Green è sola con i tre figli e i loro due cuginetti viziati di città. Il marito è al fronte e il cognato vuol farle vendere la fattoria. Solo l’arrivo di Tata Matilda potrà toglierla dai guai.

4 settembre – via Bernardino de Conti, Maciachini

Cult movie del 1985 diretto da Richard Donner, “I Goonies2 è un’avventura fantastica che ha conquistato generazioni di spettatori. Racconta le avventure di un gruppo di amici di un quartiere di periferia che, alla ricerca di un tesoro nascosto, si imbarcano in un’emozionante e pericolosa avventura. Con personaggi memorabili, un mix di suspense, umorismo e spirito di amicizia, il film è diventato un classico del cinema per ragazzi e adulti.

9 settembre – Piazza Gasparri, Comasina

“Beethoven” è una commedia del 1992 diretta da Brian Levant, che racconta le avventure esilaranti di un enorme e affettuoso cane San Bernardo di nome Beethoven. Il film segue le vicende della famiglia Newton, che adotta il cane senza sapere quanto sarebbe diventato un elemento centrale nelle loro vite, portando caos e risate con i suoi continui disastri. Grazie a un mix di umorismo, momenti dolci e una buona dose di sentimento, “Beethoven” è un film divertente e adatto a tutti.

12 settembre – Via Toce, Isola

“Genitori in trappola” è un film del 1998 che racconta la storia di due gemelle identiche, Annie e Hallie, separate alla nascita a causa del divorzio dei loro genitori. Le due si incontrano per caso in un campeggio estivo e, dopo un’iniziale antipatia, scoprono di essere sorelle. Decidono quindi di scambiarsi di ruolo per cercare di riunire i loro genitori, che non si vedono da quando erano piccole. Genitori in trappola è un film estremamente travolgente fin dalla prima scena, che insegna il valore della famiglia e dell’amicizia.

www.cinevan.it

