BAREGGIO – NUOVA VITA PER IL CENTRO SPORTIVO “MAGISTRELLI”: ASSEGNATO ALL’ACD SEDRIANO

Assegnato ufficialmente all’ACD Sedriano. Il sindaco Colombo: “Progetto a lungo termine, una bella opportunità per tanti bambini e ragazzi di Bareggio”



(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 29 agosto 2025 – Finalmente inizia una nuova era per il centro sportivo “Magistrelli” di via Matteotti con l’assegnazione all’ACD Sedriano per i prossimi 20 anni.

“Dopo un anno-ponte in cui l’ACD Sedriano ha preso in carico il centro – spiega il sindaco Linda Colombo – abbiamo fatto un avviso pubblico. Valutato positivamente il progetto presentato dall’ACD Sedriano, abbiamo proceduto all’assegnazione. Si tratta di un progetto a lungo termine che prevede un grande investimento. Noi come Amministrazione siamo molto contenti e siamo sicuri che rappresenterà una bella opportunità per tanti bambini e ragazzi di Bareggio”.

“Finalmente, dopo momenti un po’ critici, inizia una nuova era per il Magistrelli – aggiunge il vicesindaco e assessore allo Sport Roberto Lonati -, una collaborazione che porterà degli ottimi risultati visto che l’ACD Sedriano ha già dimostrato le proprie capacità nella gestione del centro sportivo di San Martino”. Tra le novità ci sarà anche la riapertura del bar, un punto di ristoro per

tutti gli ospiti del parco Arcadia.

“Sono contento anch’io di iniziare questa nuova avventura – conclude Francesco Cardamone, presidente dell’ACD Sedriano -. Abbiamo già iniziato la sistemazione del campo centrale, per renderlo bello e fruibile come è sempre stato. Non vediamo l’ora di entrare nel vivo e speriamo di fare bene”.

Redazione