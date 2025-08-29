GRAN PREMIO DI MONZA: ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE CON LE FRECCE TRICOLORI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 agosto 2025 – Ecco il programma del Gran Premio d’Italia di Formula 1:
VENERDÌ 05 SETTEMBRE
09:35 – 10:20 – FORMULA 3: FREE PRACTICE
10:30 – 10:45 – HISTORIC F1 CARS
11:00 – 11:45 – FORMULA 2: FREE PRACTICE
13:30 – 14:30 – FORMULA 1: FREE PRACTICE 1
15:00 – 15:13 – FORMULA 3: QUALIFYING – GROUP A
15:20 – 15:30 – FORMULA 3: QUALIFYING – GROUP B
15:55 – 16:25 – FORMULA 2: QUALIFYING
17:00 – 18:00 – FORMULA 1: FREE PRACTICE 2
18:30 – 19:15 – PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP: FP
SABATO 06 SETTEMBRE
09:15 – 10:00 – FORMULA 3: SPRINT RACE
10:10 – 10:25 – HISTORIC F1 CARS
10:35 – 11:05 – PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP: Q
12:30 – 13:30 – FORMULA 1: FREE PRACTICE 3
14:15 – 15:05 – FORMULA 2: SPRINT RACE
16:00 – 17:00 – FORMULA 1: QUALIFYING
17:15 – 17:35 – HISTORIC F1 CAR
DOMENICA 07 SETTEMBRE
08:15 – 09:05 – FORMULA 3: FEATURE RACE
09:45 – 10:50 – FORMULA 2: FEATURE RACE
11:00 – 11:15 – HISTORIC F1 CARS
11:45 – 12:20 – PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP: RACE
13:00 – 13:30 – FORMULA 1: DRIVERS’ PARADE
14:44 – 14:46 – NATIONAL ANTHEM
14:48 – 14:50 – FRECCE TRICOLORI
15:00 – 17:00 – FORMULA 1: RACEù
Il conto alla rovescia per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 è iniziato e il rombo dei motori si fa sentire anche fuori dal circuito: da giovedì 4 a domenica 7 settembre, tornano i Fuori GP, il grande evento diffuso che trasforma sette comuni della Brianza in un unico palcoscenico di festa e passione motoristica. Una offerta che va ad arricchirire anche il programma degli appassionati che dopo una giornata trascorsa in Autodromo potranno vivere un supplemento nei comuni limitrofi. Monza, Arcore, Biassono, Lesmo, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta offriranno appuntamenti gratuiti, tra spettacolo, cultura e intrattenimento per tutte le età.
Concerti, raduni di auto d’epoca, mostre fotografiche, talk show, street food, spettacoli, DJ set, simulatori di guida, laboratori e contest costituiscono l’ossatura dei programmi dei vari FuoriGP. Venerdì 5 settembre, inoltre si terrà una parata di auto storiche, organizzata da Monza Auto Moto Storiche: un corteo che partirà da Villasanta alle ore 18:30 per concludersi a Lissone, attraversando anche i comuni di Arcore, Lesmo, Biassono e Vedano.
Non mancheranno i maxischermi per permettere a tutti di seguire in diretta le fasi salienti e la gara di domenica, vivendo le emozioni della pista anche fuori dall’autodromo, in un’atmosfera di condivisione e festa.
I FuoriGP, che godono del sostegno della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, permetteranno agli appassionati di vivere un’intera giornata dedicata ai motori anche fuori dal Parco di Monza e dall’Autodromo, grazie a un’offerta di eventi diffusi che accompagneranno il pubblico dalla mattina fino a sera, con proposte pensate per ogni età e gusto.
Redazione