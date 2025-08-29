Incidente lungo la Tangenziale Ovest, grave 20enne caduto in moto tra gli svincoli di Corsico e Lorenteggio

(mi-lorenteggio.com) Corsico / Milano, 29 agosto 2025 – Questa sera, intorno alle ore 21.15, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Nord, nel tratto tra l0uscita 6 /SP 59 Corsico Gaggiano e l’uscita 5 SS 494 Vigevano Lorenteggio, per cause in fase di accertamento, un 20enne ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Opera e un’automedica, oltre alla Polizia Stradale, che ha messo in sicurezza il tratto di tangenziale, per permettere le operazioni di soccorso.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Redazione