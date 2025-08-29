La Polizia Municipale di Madrid a Monza per un confronto sugli aspetti organizzativi e la gestione della mobilità durante il Gran Premio

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 agosto 2025 – La città di Monza, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, accoglierà una delegazione della Polizia Municipale di Madrid, guidata dal Capo della Polizia Oskar de Santos Tapia e dal Commissario Generale Luis Fernando Martín Bernal.

La visita, di carattere istituzionale e operativo, è finalizzata ad approfondire l’esperienza maturata a Monza nella gestione di un evento sportivo di rilevanza mondiale come il Gran Premio, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di spettatori da tutto il mondo.

Dal 2026, infatti, anche la capitale spagnola entrerà nel calendario della Formula 1 con una propria tappa. Per questo motivo la delegazione madrilena ha scelto di conoscere da vicino l’esperienza monzese, considerata un punto di riferimento per tradizione, organizzazione e coordinamento. Sotto la lente la gestione della mobilità cittadina, il ruolo della Polizia Locale e della Protezione Civile e gli aspetti logistici di coordinamento dei flussi di visitatori in città.

Il coordinamento delle Polizie Locali. Durante il fine settimana, gli ospiti prenderanno parte a momenti istituzionali e a sopralluoghi operativi presso il Comando della Polizia Locale di Monza, le sale di coordinamento e le postazioni di controllo dislocate attorno e all’interno dell’Autodromo Nazionale: saranno 95 gli operatori in servizio domenica 7 settembre, di cui 35 provenienti da altri Comuni, coordinati dal Comandante di Monza Giovanni Dongiovanni, per la gestione di afflussi e deflussi del pubblico. Cinque i Comuni coinvolti nel Piano integrato di Protezione Civile predisposto ad hoc per l’evento.

I dettagli operativi. L’attenzione sarà rivolta in particolare all’applicazione del Piano Speciale della Mobilità, all’impiego degli strumenti e delle tecnologie di videosorveglianza, ai sistemi di comunicazione a disposizione degli operatori, tra cui bodycam e droni. La delegazione avrà inoltre occasione di conoscere da vicino il funzionamento della centrale interforze, cuore operativo durante lo svolgimento della gara. Accanto agli aspetti più strettamente professionali, il programma prevede anche momenti di incontro con le istituzioni locali e visite ai principali luoghi di interesse storico e culturale della città di Monza.

“La collaborazione tra Monza e Madrid in occasione del Gran Premio – afferma l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – rappresenta un’importante occasione di scambio e di crescita reciproca. Monza, con il suo circuito tra i più antichi e prestigiosi al mondo, offre un modello consolidato di organizzazione e gestione cittadina dell’evento, dove la Polizia Locale gioca un ruolo strategico in termini di capillarità di intervento e di gestione degli aspetti viabilistici. Madrid, prossima a debuttare nel panorama della Formula 1, porta con sé l’interesse e la volontà di apprendere dalle nostre già consolidate buone pratiche”.

Redazione