LECCO, ASSESSORE MAZZALI DOMANI A OTTAVA TAPPA ‘CUORI OLIMPICI’ VERSO MILANO CORTINA 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2025 – L’ottavo appuntamento del progetto ‘Cuori Olimpici’, promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, farà tappa domani, sabato 30 agosto, ai Piani d’Erna a Lecco.

L’evento ‘Lecco – Ama la Montagna’ farà da cornice per una giornata di esperienze all’aria aperta, con laboratori per famiglie, musica live e attività per tutte le età. L’obiettivo di valorizzare le montagne lombarde come destinazione turistica e culturale.

Durante l’evento, alle ore 17.30, è previsto un momento istituzionale con l’intervento dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. Interverranno anche il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, l’assessore comunale all’Attrattività territoriale, Giovanni Cattaneo, e Vittorio Brumotti, testimonial di Lombardia Style.

– ore 17.30, Piani d’Erna – Lecco.

Redazione