LODI. INCIDENTE A CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA, DUE ELICOTTERI DEL SOCCORSO IN AZIONE 

Di
Redazione
-
0
109

(mi-lorenteggio.com) Castelnuovo Bocca d’Adda, 29 agosto 2025 – Questa sera, intorno alle ore 19.25, lungo la SP 27, è avvenuto un incidente stradale tra due veicoli, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, e quattro persone sono rimaste coinvolte. Sul posto sono atterrati due elicotteri del soccorso, un proveniente da Milano e un’altra da Como, mentre un’ambulanza e un’automedica hanno raggiunto il luogo del sinistro.

Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Codogno in elicottero, gli altri in ambulanza.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui