LODI. INCIDENTE A CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA, DUE ELICOTTERI DEL SOCCORSO IN AZIONE 

(mi-lorenteggio.com) Castelnuovo Bocca d’Adda, 29 agosto 2025 – Questa sera, intorno alle ore 19.25, lungo la SP 27, è avvenuto un incidente stradale tra due veicoli, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, e quattro persone sono rimaste coinvolte. Sul posto sono atterrati due elicotteri del soccorso, un proveniente da Milano e un’altra da Como, mentre un’ambulanza e un’automedica hanno raggiunto il luogo del sinistro.

Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Codogno in elicottero, gli altri in ambulanza.

Redazione