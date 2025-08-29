Milano. Incidente auto monopattino in via Cassinis, 39enne grave al Niguarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2025 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.40, in via Giovanni Battista Cassinis, in zona Rogoredo, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e un monopattino. Il conducente del monopattino, un uomo di 39 anni, dopo l’impatto col veicolo, è caduto rovinosamente a terra, riportando gravi ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Oro, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Redazione