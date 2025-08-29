MONTICELLO SPA INAUGURA LA NUOVA ERA DEL BENESSERE CON UN EVENTO SPETTACOLARE: NASCE LA PRIMA ENTERTAINMENT SPA

(mi-lorenteggio.com) Monticello Brianza, 29 agosto 2025 – Monticello SPA è pronta a svelare la sua nuova identità con un evento inaugurale straordinario che segna l’inizio di una nuova era: nasce ufficialmente Monticello The Entertainment SPA, la prima SPA dove il benessere incontra l’intrattenimento in un’esperienza immersiva e senza precedenti.

Dopo un periodo di ristrutturazione e il pre-opening di agosto, la struttura è pronta ad accogliere il pubblico in una veste rinnovata, con un concept che unisce relax, emozioni e spettacolo. Un nuovo modo di vivere il benessere che inizia con l’accoglienza nella hall completamente rinnovata, pronta a ricevere gli ospiti in un’atmosfera calda, moderna e immersiva. Tra le novità anche il Bistrot ampliato e aperto anche agli ospiti esterni: un nuovo spazio dove gusto e relax si incontrano in modo naturale, perfetto per una pausa gustosa, un aperitivo con gli amici o una pausa dopo il lavoro.

L’evento inaugurale si terrà giovedì 11 settembre con una serata esclusiva dove il protagonista assoluto sarà l’intrattenimento firmato Elementz, compagnia internazionale di show.

Il pubblico sarà trasportato in un mondo magico grazie a performance dal vivo ispirate a The Greatest Showman: cantanti, acrobati e performer accompagneranno gli ospiti in un’esperienza immersiva tra luci, colori e scenografie emozionanti, dall’apertura alle 18:30 fino alle 23:30.

Musica dal vivo, scenografie mozzafiato, luci, colori, allestimenti a tema e cerimonie benessere trasformano Monticello SPA in una vera arena sensoriale, per un intrattenimento a 360 gradi.

Per vivere pienamente questa esperienza fuori dall’ordinario, è disponibile uno speciale pacchetto serale “The Greatest Show SPA & Dinner” con ingresso serale alla SPA dalle 18:30 cena a buffet presso il bistrot e il pool bar, cerimonie di benessere e aufguss a tema.

Oltre ai due momenti emozionanti dello show, ci sarà un DJ set per accompagnare i momenti di relax e intrattenimento.

Sarà disponibile anche un secondo pacchetto serale, “The Greatest Show”, comprensivo di ingresso alla SPA dalle 18:30 e partecipazione agli show e agli intrattenimenti.

Questa serata speciale segna il debutto ufficiale del nuovo concept di Monticello SPA, che da ora in poi si propone come luogo esperienziale in cui il relax incontra la meraviglia. Una rivoluzione nel mondo del wellness, pensata per chi cerca emozioni nuove, stimoli multisensoriali e un modo diverso di prendersi cura di sé.

MONTICELLO THE ENTERTAINMENT SPA

Monticello The Entertainment SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 17 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità e 1.000 metri quadrati dedicati al fitness. Monticello The Entertainment SPA fa parte del gruppo Terme & Spa Italia, fondato a Roma nel 2021, che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e spa del territorio nazionale, grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione del complesso di Terme di Saturnia – icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella maremma toscana. Il gruppo Terme & Spa Italia – di cui fanno parte Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano e De Montel – Terme Milano, con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di salute e benessere del territorio nazionale grazie allo sviluppo di servizi, protocolli ed esperienze di benessere innovative che completano le attività tradizionali del settore.

Redazione