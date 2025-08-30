BRIANZA. QUESTORE DISPONE CHIUSURA PER GG. 15 DI UN BAR DI NOVA MILANESE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 agosto 2025 – Nella mattina odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Nova Milanese hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per una durata di gg. 15 nei confronti di un Bar dello stesso Comune, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza pubblica.

In particolare, perveniva alla Questura una segnalazione relativa alla denuncia effettuata dai militari della Stazione Carabinieri di Nova Milanese, in data 15 agosto u.s., nei confronti di un avventore del Bar trovato all’interno in possesso di un 17 dosi di sostanza stupefacente e denaro contante di cui non ha saputo giustificarne il possesso.

I residenti della zona con diversi esposti hanno lamentato il fenomeno di degrado ed allarme sociale con compromissione della qualità della vita delle persone residenti nella zona, causato dagli avventori del Bar che sono dediti all’uso smodato di bevande alcoliche, che stazionano stabilmente fuori dal pubblico esercizio, per tutta la sera, fino a notte inoltrata, contravvenendo anche al limite orario disposto dal Comune e rendendo impossibile il riposo delle persone.

Gli stessi residenti hanno chiesto un intervento alle forze dell’ordine anche il 15 agosto u.s., a causa di forti schiamazzi provenienti dagli avventori del Bar ai quali il titolare aveva consentito di organizzarsi con una tavolata nell’aerea esterna di pertinenza del bar ove era stata montata altresì una piscina gonfiabile. I Carabinieri intervenuti hanno identificato gli avventori risultati essere anche gravati da numerosi precedenti di polizia.

Anche in merito alle frequentazioni, il locale è stato oggetto di numerosi controlli avventori effettuati dalla Stazione Carabinieri di Nova Milanese risultando essere abituale ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia per reati anche gravi.

I Carabinieri hanno, quindi, chiesto un provvedimento di chiusura, sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonchè l’incolumità delle persone, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per gg. 15.