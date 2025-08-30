Cesano Boscone. Lo storico asilo nido ‘La Coccinella’ riaprirà nei prossimi giorni completamente rinnovato, conclusi i lavori all’asilo “Walt Disney” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 agosto 2025 – Tra i diversi significati simbolici attribuiti, fin dall’antichità, al piccolo coleottero dai colori sgargianti ci sono anche quelli della protezione e della buona fortuna. Non c’è quindi nome più azzeccato per lo storico asilo nido ‘La Coccinella’, che riaprirà nei prossimi giorni completamente rinnovato. Stanno infatti per essere conclusi nei tempi programmati i lavori del secondo lotto del progetto diriqualificazione dell’edificio di via Garibaldi, la cui costruzione risale all’inizio degli anni Settanta.

Nel 2024 erano stati eseguiti gli interventi di posa del cappotto termico e sostituiti i serramenti. Nelle ultime settimane, invece, è stata rifatta e coibentata la copertura, riqualificati gli spazi interni e i camminamenti esterni.



«Abbiamo scritto alle famiglie – spiega l’assessora alle politiche sociali, Ilaria Ravasi – che il servizio di asilo nido riprenderà regolarmente l’1 settembre dalle 7.30 alle 18, ma ancora all’interno della scuola dell’infanzia

“Don Sturzo”, come avevamo già ipotizzato nella riunione di fine anno scolastico. Devono essere infatti ultimate le attività di pulizia, ricollocati gli arredi e sistemati tutti gli spazi secondo le indicazioni degli operatori della cooperativa che gestisce il servizio».

L’investimento complessivo per “La Coccinella” è di 1.265.000 euro. Prevalentemente sono fondi del PNRR integrati con una quota di risorse del bilancio comunale.

«L’edificio – spiega il vicesindaco Fulvio Paladini – è stato realizzato oltre 50 anni fa. Nel 2011, l’allora amministrazione aveva previsto l’alienazione del fabbricato e il trasferimento del servizio, perché la ristrutturazione sarebbe risultata troppo onerosa. I fondi messi a disposizione dal PNRR e la capacità progettuale dei nostri uffici comunali hanno orientato diversamente le nostre scelte. E oggi possiamo

garantire ai piccoli degli spazi adeguati e completamente rinnovati».

Sono stati conclusi anche i lavori, sempre finanziati con fondi del PNRR, dell’asilo “Walt Disney”, compresa l’installazione del rivestimento metallico in corrispondenza della pensilina sopra l’ingresso principale.

L’investimento, in questo caso, è stato di 358.000 euro. Qui è però necessario un intervento per la centrale termica.

