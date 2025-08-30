Codacons Pavia su apertura nuova sede a Pavia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 30 agosto 2025 – Il Codacons ha il piacere di comunicare l’apertura della nuova sede cittadina di Pavia a partire da lunedì 1° settembre 2025.
Il nuovo Sportello Codacons si trova a Pavia, Via Vincenzo Monti n. 22 ed è disponibile per appuntamenti in sede tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle 18.00 mentre -per tutti gli altri orari- l’attività di consulenza viene prestata telefonicamente o online.
Gli appuntamenti possono essere fissati tramite mail all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o tramite cellulare al numero 3479619322, 3517704886 e/o al numero fisso 0289760067.
Codacons: “Riapriamo nella nostra nuova sede di Via Monti n. 22 -a due passi dalla stazione- con lo stesso entusiasmo e le medesime professionalità e intransigenza di sempre a fianco dei consumatori in un territorio, quello pavese, che dimostra di essere di fondamentale importanza per il radicamento territoriale della nostra Associazione.
Vi aspettiamo per raccogliere segnalazioni, denunce e per offrire assistenza legale ai consumatori del territorio.
Contattateci all’indirizzo mail codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.
