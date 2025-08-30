INAUGURATO IL SEPTEMBER PARK DI BERGAMO CHE CELEBRARE 125 ANNI DI STORIA TRA ATTRAZIONI E DIVERTIMENTO

Il parco divertimenti di via Borgo Palazzo ha riaperto ieri, venerdì 29 agosto per un mese di divertimento per tutte le età.

Durante la serata inaugurale, i primi 2000 visitatori hanno ricevuto un braccialetto che ha permesso loro di avere il 50% di sconto su tutte le attrazioni.

(mi-lorenteggio.com) Bergamo. 30 agosto 2025 – Dopo il successo dell’edizione primaverile, il September Park è tornato in via Borgo Palazzo a Bergamo da venerdì 29 agosto fino a domenica 21 settembre 2025. L’inaugurazione di ieri sera ha segnato l’apertura ufficiale delle oltre sessanta attrazioni dedicate al divertimento di grandi e piccoli, dando il via a un mese di festa che coincide con un anniversario speciale: i 125 anni dell’edizione di fine estate, una tradizione che si rinnova dal 1900 e che continua a coinvolgere generazioni di visitatori. Quest’anno, inoltre, la gestione della sicurezza è stata affidata a Titan Security, già attiva nei principali luna park italiani, con l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza ancora più alto per tutti i visitatori.

I festeggiamenti hanno preso il via ieri, venerdì 29 agosto alle ore 20.30. Durante la serata ai primi duemila visitatori è stato distribuito un braccialetto promozionale che gli ha permesso di accedere alle attrazioni con uno sconto del 50%, valido esclusivamente per la serata stessa. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Bergamo.

«Il September Park rappresenta una tradizione storica per la nostra città, capace di rinnovarsi e coinvolgere ogni anno migliaia di visitatori – commenta il Vicesindaco Sergio Gandi – La sua presenza testimonia non solo un’importante ricorrenza, quella dei 125 anni, ma anche il valore sociale e culturale di un luogo che da generazioni accompagna le famiglie bergamasche. Come Amministrazione comunale siamo felici di poter condividere questo anniversario insieme ai cittadini e agli operatori del settore, che con il loro impegno contribuiscono a rendere Bergamo sempre più viva e attrattiva».

«Siamo felici di essere tornarti a Bergamo dopo l’ottimo riscontro ottenuto in primavera – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park – e ancora più orgogliosi di farlo in un anno speciale come questo, che segna 125 anni dalla prima apertura September Park qui a Bergamo. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per le famiglie e i giovani, rinnovando ogni volta l’offerta con proposte adatte a tutte le generazioni. Per garantire una maggiore tranquillità a tutti i visitatori, abbiamo inoltre rafforzato lo staff della sicurezza, con un presidio più ampio e organizzato».

Il September Park rimane aperto fino a domenica 21 settembre, con oltre cinquanta attrazioni attive ogni giorno per adulti e bambini. Il calendario di eventi prende il via giovedì 4 settembre con la serata dedicata a Brainrot Italia, con la partecipazione di Thung Thung Sahur che regalerà figurine ai bambini e sarà disponibile per scattare foto insieme a loro; venerdì 12 settembre il luna park ospita uno spettacolo di droni, per la prima volta all’interno di un luna park italiano. Un centinaio di droni luminosi, ciascuno dotato di led RGB, animeranno il cielo con scritte, figure e coreografie sincronizzate. Domenica 21 settembre l’evento conclusivo con il Labubu Day, occasione per incontrare i celebri Labubu e scattare foto ricordo. In programma anche una giornata dedicata alle persone con disabilità, con data in via di definizione. Tutti i mercoledì saranno inoltre attive alcune promozioni su tutte le attrazioni.

Durante l’intera permanenza del luna park saranno attive promozioni esclusive tramite un’app dedicata “AlphaLunaPark” e coupon stampabili, con sconti variabili applicati direttamente dai gestori delle singole attrazioni.

Gli orari di apertura del September Park di Bergamo 2025 sono i seguenti: da lunedì a giovedì il parco sarà aperto dalle 18.30 alle 24; il venerdì dalle 18.30 fino all’una di notte; il sabato dalle 16 fino all’una di notte; la domenica dalle 16 alle 24.

Redazione