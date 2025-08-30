Incidente moto furgone a Mezzanino (PV), morta donna e due feriti gravi

(mi-lorenteggio.com) Mezzanino, 30 agosto 2025 – Intorno alle ore 12.50 di oggi, nella frazione di Tornello, lungo la SS 617, per cause in fase di accertamento, un furgone e una moto si sono scontrati all’altezza del civico 68.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, mentre due ambulanze della Croce Rossa e un’automedica sono arrivate sul luogo del sinistro.

Una donna di 31 anni, che viaggiava sulla moto, è deceduta sul colpo e inutili sono stati soccorsi. Il conducente della moto, un 31enne, ha riportato gravi contusioni, dopo l’impatto e per la caduta, ed è stato trasportato in codice rosso e in elicottero all’ospedale di Pavia, mentre, il conducente del furgone è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Stradella, che per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada.

V. A.