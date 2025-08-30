Intensificati i controlli della Polizia di Stato di Como in città: il bilancio

(mi-lorenteggio.com) Como, 30 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 35enne marocchino, pluripregiudicato, privo di documenti ed irregolare sul territorio.

Verso le 14.00, una Volante durante il quotidiano svolgimento del servizio di controllo del territorio, in Via Del Lavoro a Como, ha proceduto all’identificazione del conducente di un’autovettura in transito.

L’auto, risultata a noleggio aveva a bordo il solo conducente marocchino che alla richiesta di mostrare i documenti esibiva una fotocopia della patente di guida marocchina, mostrando inoltre insofferenza e tremori.

Vista la situazione i poliziotti hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e del veicolo rinvenendo, sotto il sedile dell’auto, un barattolo in plastica contenente 16 dosi di cocaina.

Portato in Questura, gli accertamenti sul conto del 35enne hanno fatto emergere i suoi precedenti in materia di stupefacenti, di immigrazione, di reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, per detenzione ingiustificata di armi e oggetti atti ad offendere, nonché arresti per oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il marocchino è stato quindi arrestato mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo, in attesa di essere restituito alla società di noleggio.

Notiziato il Pubblico Ministero, l’uomo è in attesa di essere processato per direttissima questa mattina alle 11.30.

Le attività del controllo del territorio, proseguiranno con costanza e determinazione, nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza a tutela della cittadinanza. Le pattuglie della Squadra Volante confermano il loro impegno nel garantire la legalità ed il rispetto delle leggi.

Inoltre, a seguito dell’intensificazione dei controlli in città, ieri gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como e della Squadra Mobile, hanno proceduto in 3 diversi episodi, a denunciare e sanzionare, per svariati motivi, un 48enne cittadino norvegese, un 38enne residente a Lecco ed un 31enne residente a Prestino.

L’intensificazione dei controlli, ha visto le pattuglie vigilare con più attenzione le zone della movida comasca, come Piazza Volta, Via Plinio, Piazza Duomo, Piazza Cavour ed in ogni zona in cui, per via della presenza di locali, l’aggregazione di giovani è più consistente.

Infatti, ieri sera intorno alle 21.30, nel transitare in Via Cavallotti, la Volante ha denunciato per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, un 38enne di Lecco, che poco prima aveva minacciato verbalmente un gruppetto di ragazzi in zona; gli agenti, procedendo alla sua ispezione, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Verso mezzanotte in Viale Innocenzo, la Volante ha denunciato e sanzionato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed ubriachezza, un 48enne norvegese privo di documenti, l’uomo barcollava in mezzo alla strada incurante delle autovetture. Al sopraggiungere della pattuglia, ha iniziato a porre resistenza attiva e violenta nei confronti degli agenti che con non poca difficoltà lo hanno comunque assicurato nell’auto di servizio e portato in Questura, dagli accertamenti l’uomo era ospite di un B&B della città.

Sempre nella stessa serata, durante un controllo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio, un 31enne di Prestino, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

L’intensificazione dei controlli da parte delle Volanti e della Squadra Mobile proseguirà anche nei prossimi giorni, per garantire maggiore sicurezza sul territorio e prevenire ogni forma di illegalità.

