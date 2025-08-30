MONZA. DOPO LITE AL SEMAFORO, PRESENTA AI POLIZIOTTI UNA FALSA DENUNCIA DI SMARRIMENTO DELLA PROPRIA PATENTE REVOCATA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 agosto 2025 – Durante la serata del 29 agosto 2025, durante l’attività di controllo del territorio, le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Monza sono state inviate dalla locale centrale operativa in via Monviso 18 per una lite tra due conducenti di autoveicoli. All’arrivo dei poliziotti, il conducente del furgone bianco si allontanava rapidamente, venendo successivamente fermato dopo aver percorso qualche chilometro.

Durante il controllo di rito veniva chiesto al conducente di fornire la propria carta di circolazione e la patente di guida, ma l’uomo forniva ai poliziotti una denuncia di smarrimento della propria patente di guida formalizzata nel luglio 2025.

Ad un più approfondito controllo, i Poliziotti della Questura di Monza si sono accorti che il soggetto era gravato dal provvedimento di ritiro della patente, avvenuto in data antecedente alla denuncia di smarrimento. Per tali motivi, insospettitisi, i Poliziotti hanno contattato l’ufficio di Polizia che aveva ricevuto la denuncia dell’uomo, constatando dal confronto che vi era stata una modifica dei documenti identificativi, alterando così la genuinità dell’atto pubblico utilizzato al fine di indurre in errore i poliziotti durante il controllo.

Per tale fatto, l’uomo, un cittadino italiano del 1984, residente in provincia di Monza, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per violazioni del codice della strada, è stato denunciato per il reato di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico.

Redazione