Novate Milanese. Bimbo di 6 anni scappa di casa: ritrovato all’ospedale di Desio

(mi-lorenteggio.com) Cesano Maderno, 30 agosto 2025 – Ieri, intorno alle ore 12.00, un bambino di 6 anni, in Corso Roma, 146, è stato soccorso dopo essere stato investito da un’auto. Soccorso dai sanitari del 118, giunti con un’automedica e un’ambulanza, e dai Carabinieri, il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Desio.

Essendo da solo, subito sono scattate le ricerche dei genitori. Contemporaneamente anche a Novate Milanese erano incominciate le ricerche un bambino di sei anni, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, che si era allontanato da casa.

Dopo aver accertato che il bimbino era salito su un autobus della linea 89 scendendo al capolinea in via Ciccotti a Milano, alla Comasina quartiere al confine con Novate, si erano poi perse le tracce. I militari con l’ausilio di un elicottero e delle unità cinofile molecolari, hanno proseguito le ricerche, fino alla notizia dell’incidente, quando è stato riconosciuto e identificato.

In corso le indagini per ricostruire tutto quanto è successo.

Ha così, insieme al suo peluche, riabbracciare i propri genitori.

Redazione