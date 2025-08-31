Gran Premio di Monza. Torna il BiassonoGP 2025: un evento Imperdibile tra Musica, Gastronomia, Sport e Cultura 

(mi-lorenteggio.com) Biassono, 27 agosto 2025 – Con grande entusiasmo, annunciamo il ritorno del BiassonoGP 2025, una

manifestazione che ogni anno cresce per importanza e partecipazione, diventando un appuntamento fisso e attesissimo nel calendario degli eventi biassonesi e brianzoli. Quest’anno, BiassonoGP promette di superare tutte le aspettative, offrendo un ricco programma di eventi musicali, gastronomici, sportivi e culturali che animeranno il centro cittadino grazie ad un’esperienza organizzativa ormai ampiamente

sperimentata.

La manifestazione, capace l’anno scorso di attirare oltre 5.000 visitatori provenienti da tutto il mondo grazie al GP di Formula 1 all’Autodromo Nazionale Monza, si svolgerà nei luoghi più iconici e storici di Biassono, tra i quali il Nuovo Borgo, i Giardini del Palazzo Comunale, Piazza Italia e il Museo Civico. Luoghi che quest’anno presenteranno alcune caratteristiche strutturali rinnovate ed ancora più

accoglienti.

“Siamo pronti a emozionare di nuovo il folto pubblico locale e straniero che, come ogni anno, raggiungerà Biassono per assistere al Gran Premio di Formula Uno più longevo del mondo” – ha dichiarato Donato Cesana Vicesindaco con delega al Turismo – Come lo scorso anno, Biassono e il BiassonoGP faranno parte del circuito ufficiale del “FuoriGP”, questo vuol dire apparire nell’App ufficiale dell’Autodromo, oltre

ad essere coordinati con altri Comuni, con unico simbolo e un obiettivo comune: promuovere il territorio.

La volontà di questa edizione è proseguire a creare un evento unico nel suo genere, che sia un efficace strumento di promozione culturale, musicale, sportiva, di trattenimento e, soprattutto, che sappia fare sviluppare l’economia locale. Abbiamo puntato sul cuore di Biassono, ovvero Piazza Italia e il Nuovo Borgo, coinvolgendo attivamente il commercio e tutto il mondo associativo.”



Appuntamenti Musicali e Gastronomici

Il BiassonoGP 2025 offrirà numerosi appuntamenti musicali con artisti che garantiranno una colonna sonora costante dell’evento, intervallati dalla rinnovata presenza di “HeyDjRadio”, webradio partner dell’evento.

Suoneranno al BiassonoGP2025, sul palco Main dell’arena concerti di Piazza Italia TEO e le veline grasse (giovedì), la famosissima Marching Band di Triuggio, i Malvax Band che apriranno il palco “MAIN” al riconfermato Marco Ligabue (venerdì), i Desperados Music che apriranno il palco “MAIN” ad uno TESLA sarà presente con i suoi modelli in display e offrirà prove stradali delle proprie auto sulle strade del GP d’Italia, occasione unica.

Ultima sorpresa, saranno nostri ospiti, nella serata di venerdì 5 settembre, i ragazzi di PizzAut presso il Borgo che ci porteranno pizze e tanti sorrisi per una serata da vivere scegliendo il #biassonogp2025

Siamo pronti, non resta che salire a bordo!



Canali Web e Social

WEB

https://biassonogp.wixsite.com/biassonogp

www.biassono.org

SOCIAL

Pagina Instagram @biassonogp

Pagina Facebook @Biassonogp



Spettacolo musicale unico e inedito al BiassonoGP, quale Celentano! Tribute Show molto famoso nel

mondo (sabato) e, per chiudere la domenica con gli 80’s Never Die.

Parallelamente, l’evento proporrà un percorso gastronomico con street food che offriranno specialità

culinarie locali e internazionali, permettendo ai partecipanti di degustare piatti prelibati e scoprire nuove

delizie.



Famiglie e Bambini

Un Family Village presso i Giardini Comunali e, presso il Borgo, laboratori di disegno e fumetti per bambini, iscrizioni presso la libreria Antro dei Fumetti, una ludoteca all’aperto e un caricaturista che “cartoonizzerà” il pubblico.

Gare su simulatori professionali grazie al partner SymDriver, che si trasferirà direttamente

dall’Autodromo Nazionale Monza presso le piazze biassonesi.

Sport e Attività Culturali

Oltre alla musica e alla gastronomia, il BiassonoGP25 includerà eventi sportivi che coinvolgeranno atleti e appassionati di tutte le età, promossi dalle molte associazioni sportive di Biassono presenti alla manifestazione.

Le attività culturali prevedono una mostra intitolata “Vittorio e Tino Brambilla” curata dal Museo Civico e installata presso la Sala Carlo Cattaneo, presso il Municipio presentazione letterarie e talk show sul mondo del Motorsport presso il Palco del Borgo di Piazza San Francesco. Inoltre, saranno anche quest’anno protagoniste le opere scultoree monumentali di Ambro Moioli dislocate appositamente

nel Nuovo Borgo per accogliere e accompagnare il pubblico nella zona dedicata all’arte e alla cultura.

Come trovarle? Basterà come sempre seguire la linea rossa #biassonogp per poter raggiungere ogni luogo dell’evento