Grave 27enne rapinato in Darsena, preso dai Carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 2025 – I Carabinieri della Stazione di Milano Porta Magenta, con il supporto della Compagnia Intervento Operativo del 4° Battaglione “Veneto”, che erano impegnati in un servizio di prevenzione e controllo con presidio mobile nella zona della Darsena, hanno arrestato due giovani che hanno tentato, anche a bottigliate, di strappare di mano il cellulare a un altro ragazzo in piazza XXIV Maggio, fra la Darsena e i Navigli di Milano, ferendolo alla nuca e all’addome.

I due giovani, un italiano di 24 anni e un tunisino di 20, insieme a un terzo che è scappato, hanno tentato di prendere il cellulare a un 27enne marocchino e per riuscirci gli hanno anche dato una bottigliata in testa e lo hanno ferito all’addome.



Il ventisettenne è trasportato all’ospedale al Policlinico in gravi condizioni

