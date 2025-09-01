 Abbiategrasso Le iniziative per il trentennale di Iniziativa Donna

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 1 settembre 2025 – Ecco le prossime iniziative dedicate al trentennale di Iniziativa Donna:

sabato 13 SETTEMBRE alle 14:00 – Piazza Castello – Abbiategrasso

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ 16-22 SETTEMBRE 2022

Invito a tutta la comunità abbiatense

“LA CITTA’ DELLE DONNE” _ Percorso vie intitolate alle donne

BICICLETTATTA per le strade di Abbiategrasso per riscoprire la memoria femminile

Vieni con noi a percorrere insieme strade, piazze, aree verdi e spazi pubblici dedicate a grandi donne della storia, costruendo un percorso di memoria collettiva, di narrazione ufficiale nella storia di alcune delle tante donne che hanno avuto un ruolo preponderante nell’Umanità.

Nella settimana Europea della Mobilità, scopriamo insieme ad ABBIATEGRASSO (partendo il sabato 13 alle ore 14:00 dalla Piazza Castello) quali sono le vie, le piazze e le strade intitolate a … donne, ma soprattutto ricordare chi sono state. Il contributo femminile va conosciuto e legittimato con la memoria dello stesso, cimentando nella comunità un nostro patrimonio storico.

Così contribuiamo che la città si faccia specchio della tessitura narrativa della storia.

Iscrizioni: Catia 3499467313 – Abbiateinbici 3494629942 entro il 10 settembre

Assicurazione RC viene richiesto € 1 per gli iscritti a FIAB e € 2 per i non iscritti

domenica 14 SETTEMBRE alle 17:30 – CORTILE DEL CASTELLO VISCONTEO – Abbiategrasso

“Siamo orgogliose di annunciare questa proposta cultural-teatrale con la meravigliosa Monica Faggiani. Una storia appassionante, poetica e struggente… su due ruote: siateci!”

alfonsinaconlaa #monicafaggiani

Rappresentazione teatrale Alfonsina con la A con l’attrice Monica Faggiani.

Ingresso libero (è gradito un piccolo gesto a favore dell’Associazione) fino ad esaurimento posti

(www.abbiategassodavivere.it oppure Catia 3499467313 – Iniziativa Donna 3515920238)

Alfonsina Strada è stata una ciclista su strada italiana, prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia; è ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile.

Redazione