Anno scolastico 2025/2026, il Comune di Buccinasco rimborsa gli studenti per l’abbonamento ATM

Come ogni anno l’Amministrazione prevede il contributo per gli under 26 residenti a Buccinasco che frequentano scuole e università e utilizzano i mezzi pubblici con la tessera annuale ATM che comprenda l’area urbana di Buccinasco. Il rimborso è pari a 73 euro

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1 settembre 2025 – Anche per l’anno scolastico 2025/2026 gli studenti e le studentesse under 26 residenti a Buccinasco potranno richiedere il rimborso di 73 euro sull’abbonamento annuale ATM che comprenda l’area di Buccinasco (quindi NON vale per gli abbonamenti per la sola area di Milano).

Le risorse previste dal Comune si aggiungono a quelle previste ogni anno per garantire le corse sul nostro territorio, con la disponibilità ad aggiungere anche un ulteriore fondo per il prolungamento della linea 325.

“Confermiamo anche quest’anno il contributo per gli studenti minori di 26 anni – dichiara Mario Ciccarelli, assessore ai Trasporti – in modo da sostenere le famiglie e favorire lo spostamento dei nostri ragazzi e ragazze con i mezzi pubblici. Ogni anno il nostro Comune stanzia circa 480 mila euro per il servizio di trasporto pubblico ATM, un ingente sforzo dell’Amministrazione per garantire la mobilità dei nostri cittadini. Abbiamo però chiesto al Comune di Milano e ad ATM di migliorare il servizio, rispondendo ai bisogni degli utenti, con il ritorno del capolinea del 351 a Romolo e l’estensione della 325 con ulteriori risorse comunali”.

Altri fondi comunali saranno utilizzati per realizzare alcune pensiline alle fermate degli autobus, in particolare nel Quartiere dei Musicisti e nella zona del Cimitero comunale.

RICHIEDERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso, è necessario trasmettere il modulo pubblicato sul sito internet comunale (vedi allegato) all’indirizzo mail: economato@comune.buccinasco.mi.it.

Oltre al modulo, è necessario allegare la copia della ricevuta del pagamento rilasciata da ATM e la copia del documento di identità del firmatario del modulo.

La tessera e il titolo di viaggio devono essere acquistati direttamente da ATM (negli ATM point oppure on line). Dopo la sottoscrizione dell’abbonamento si potrà richiedere il contributo comunale.

L’Amministrazione comunale eroga il contributo in qualsiasi momento dell’anno solo agli studenti under 26.

Per informazioni sugli abbonamenti ATM e sul sistema tariffario, rivolgersi ad ATM: www.atm.it

Per informazioni sul contributo comunale di 73 euro, rivolgersi al Servizio Economato del Comune:

economato@comune.buccinasco.mi.it

tel. 02 45797358/224.