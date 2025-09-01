AUTUNNO PAVESE 2025: IL TOUR TRA PAVESE, OLTREPÒ E LOMELLINA

Un mese di esperienze autentiche tra sapori, paesaggi e storie di
territorio
(mi-lorenteggio.com) Pavia, 1 settembre 2025. Dal 13 settembre al 19 ottobre 2025, torna il Tour di Autunno Pavese, con oltre 30 appuntamenti in calendario tra Pavese, Oltrepò e Lomellina. Un mese intero di eventi sul
territorio, che farà tappa in tutta la provincia per scoprire da vicino i protagonisti del gusto:
dalle cantine alle risaie, dai salumi alle tante specialità agricole che rendono unico il
territorio. Ideato quattro anni fa, il Tour ha saputo conquistare fin da subito produttori e
visitatori, diventando un appuntamento atteso e partecipato. La conferma per l’edizione
2025 testimonia il consenso crescente e il valore di una formula che unisce promozione,
scoperta e condivisione del territorio.
Nel cuore di questo calendario, dal 3 al 6 ottobre, Palazzo Esposizioni di Pavia ospiterà
la Fiera di Autunno Pavese, il momento più tradizionale della manifestazione, punto
d’incontro tra pubblico e imprese del gusto, con degustazioni guidate, cooking show,
aree tematiche e nuovi format esperienziali.
Il progetto è promosso dalla Camera di Commercio di Cremona- Mantova – Pavia con la
sua Azienda Speciale Paviasviluppo, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni tipiche
attraverso esperienze autentiche che uniscono enogastronomia, paesaggi e tradizioni.
Un viaggio nel cuore del gusto
Il calendario del Tour accompagnerà i visitatori tra cantine, cascine, agriturismi e aziende
agricole, dove il sapere artigiano incontra l’ospitalità del territorio. Degustazioni, cene
tematiche, laboratori didattici, attività per famiglie e incontri culturali daranno vita a
esperienze da vivere in prima persona, capaci di raccontare la varietà e la vitalità del
mondo agroalimentare pavese.
L’autenticità dei luoghi
Partecipare al Tour significa varcare la soglia delle aziende, incontrare chi produce e
lasciarsi guidare attraverso vigne, risaie e borghi agricoli. È l’occasione per scoprire
come nascono le specialità locali, ascoltare le storie di chi le custodisce e assaporarne
l’autenticità. Un filo che intreccia persone, tradizioni e paesaggi, restituendo l’anima del
territorio.
Perché partecipare
Il Tour non è solo una rassegna di eventi, ma un invito a vivere il territorio in modo
diverso. Partecipare significa incontrare i produttori, ascoltare storie che non si trovano
sulle etichette, scoprire i segreti delle lavorazioni e degustare i prodotti nel luogo stesso
in cui nascono. È un’esperienza che unisce piacere e conoscenza, ideale per chi vuole
riscoprire le radici del gusto e sentirsi parte di una comunità che custodisce e rinnova le
proprie tradizioni.
Una rete di comunità e promozione
Il Tour di Autunno Pavese rappresenta un ponte ideale tra promozione turistica e
valorizzazione culturale, rafforzando il legame tra imprese, istituzioni e cittadini. Un
percorso condiviso che mette al centro le tre anime del territorio in una narrazione fatta
di tipicità, memoria e innovazione.
Il Presidente Auricchio: «Valorizzare il territorio è investire nel futuro»
«Il Tour di Autunno Pavese rappresenta una delle espressioni più autentiche del nostro
territorio, perché consente di far conoscere i prodotti direttamente nei luoghi in cui
nascono. Questo significa promuovere non solo l’eccellenza agroalimentare, ma anche
le comunità, le tradizioni e il lavoro quotidiano che le rendono possibili.
Per la Camera di Commercio è fondamentale organizzare iniziative di questo tipo: il
nostro compito è sostenere le imprese, offrire loro occasioni di visibilità e creare
strumenti concreti di promozione. Eventi come il Tour mettono in contatto diretto i
produttori con i cittadini e i turisti, rafforzano la fiducia e alimentano una cultura del
consumo basata su qualità e trasparenza.
Guardiamo al futuro con la convinzione che la promozione del territorio sia una leva
strategica di sviluppo economico. Valorizzare le filiere produttive locali significa attrarre
visitatori, generare opportunità per le aziende e rafforzare l’identità di un’area che vuole
crescere unita. Il Tour Autunno Pavese è un tassello importante di questo percorso, che
unisce economia, cultura e tradizione in un unico racconto condiviso.»
L’impronta del gusto
Simbolo dell’edizione 2025 è l’“Impronta del gusto”, la nuova identità visiva che
accompagna tutte le iniziative di Autunno Pavese. Un segno grafico che richiama
l’impronta digitale – emblema di identità – al cui interno si intrecciano due elementi iconici
dell’agricoltura locale: l’uva e il riso. I tre colori scelti rappresentano le anime geografiche
del territorio – Pavese, Oltrepò e Lomellina – e al tempo stesso evocano l’apertura verso
la nuova dimensione camerale che unisce anche Cremona e Mantova. L’impronta
diventa così il filo conduttore di Tour e Fiera: un messaggio chiaro che lega tradizione e
innovazione, raccontando come il gusto lasci il segno nell’identità di un territorio.
Info e programma completo
Il calendario aggiornato con tutte le tappe e le modalità di partecipazione è disponibile
sul sito www.autunnopavesedoc.it