Buccinasco – Scelta del medico, come fare

ASST Rhodense informa che anche nel nostro Comune alcuni assistiti non
hanno provveduto alla scelta e indica le modalità per procedere
all’assegnazione

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1 settembre 2025 – In che modo scegliere il Medico di Medicina
Generale?
Dalla rilevazione periodica effettuata da ASST Rhodense risulta che alcuni assistiti
residenti a Buccinasco e in altri Comuni della zona non hanno ancora provveduto alla
scelta e, poiché ci sono professionisti che hanno ancora disponibilità, invita questi
cittadini a procedere quanto prima.

La scelta può essere effettuata nelle seguenti modalità:

  • ° accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico con SPID
    ° presso le Farmacie del proprio territorio
    • ° inoltrando la richiesta sulla piattaforma SIOC al seguente link: https://sioc.asst
      rhodense.it/SIOC
      ° recandosi presso gli uffici della Scelta e Revoca di Corsico (via Marzabotto 12),
      aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e il martedì anche dalle 13.30
      alle 15.45

  • “La nostra Amministrazione – dichiara Martina Villa, assessora alle Politiche per la
    salute – opera da sempre una politica di grande collaborazione e concertazione volta al
    sostegno dell’operato dei Medici di Medicina Generale e con ASST Rhodense. Questa
    attività ci permette di avere sul territorio validi professionisti e questo non è scontato.
    Invito cittadine e cittadini ancora senza medici a cogliere l’invito di ASST e procedere
    con la scelta”.
    L’elenco dei Medici di Medicina Generale disponibili e con posti ancora attivi è
    consultabile sul sito di ATS Milano: https://www.ats-milano.it/trova-medico oppure
    presso gli sportelli di Scelta e Revoca di Corsico – ASST Rhodense.

