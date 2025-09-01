Buccinasco – Scelta del medico, come fare

ASST Rhodense informa che anche nel nostro Comune alcuni assistiti non

hanno provveduto alla scelta e indica le modalità per procedere

all’assegnazione

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1 settembre 2025 – In che modo scegliere il Medico di Medicina

Generale?

Dalla rilevazione periodica effettuata da ASST Rhodense risulta che alcuni assistiti

residenti a Buccinasco e in altri Comuni della zona non hanno ancora provveduto alla

scelta e, poiché ci sono professionisti che hanno ancora disponibilità, invita questi

cittadini a procedere quanto prima.

La scelta può essere effettuata nelle seguenti modalità:

° accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico con SPID

° presso le Farmacie del proprio territorio ° inoltrando la richiesta sulla piattaforma SIOC al seguente link: https://sioc.asst

rhodense.it/SIOC

° recandosi presso gli uffici della Scelta e Revoca di Corsico (via Marzabotto 12),

aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e il martedì anche dalle 13.30

alle 15.45

“La nostra Amministrazione – dichiara Martina Villa, assessora alle Politiche per la

salute – opera da sempre una politica di grande collaborazione e concertazione volta al

sostegno dell’operato dei Medici di Medicina Generale e con ASST Rhodense. Questa

attività ci permette di avere sul territorio validi professionisti e questo non è scontato.

Invito cittadine e cittadini ancora senza medici a cogliere l’invito di ASST e procedere

con la scelta”.

L’elenco dei Medici di Medicina Generale disponibili e con posti ancora attivi è

consultabile sul sito di ATS Milano: https://www.ats-milano.it/trova-medico oppure

presso gli sportelli di Scelta e Revoca di Corsico – ASST Rhodense.

