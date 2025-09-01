Calendario delle Celebrazioni presiedute dal Santo Padre Leone XIV

ottobre
XXVII domenica del Tempo Ordinario
Piazza San Pietro, ore 10.30
Santa Messa
Giubileo del Mondo Missionario e Giubileo dei Migranti
9 ottobre
Piazza San Pietro, ore 10.30
Santa Messa
Giubileo della Vita Consacrata
12 ottobre
XXVIII domenica del Tempo Ordinario
Piazza San Pietro, ore 10.30
Santa Messa
Giubileo della Spiritualità Mariana
19 ottobre
XXIX domenica del Tempo Ordinario
Piazza San Pietro, ore 10.30
CAPPELLA PAPALE
Santa Messa e canonizzazione dei Beati:
– Ignazio Choukrallah Maloyan
– Peter To Rot
– Vincenza Maria Poloni
– Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez
– Maria Troncatti
– José Gregorio Hernández Cisneros
– Bartolo Longo
26 ottobre
XXX domenica del Tempo Ordinario
Basilica di San Pietro, ore 10.00
Santa Messa
Giubileo delle Équipe Sinodali e degli organi di partecipazione
27 ottobre
Basilica di San Pietro, ore 17.30
Santa Messa con gli universitari delle Università Pontificie
Città del Vaticano, 1° Settembre 2025