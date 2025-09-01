Calendario delle Celebrazioni presiedute dal Santo Padre Leone XIV

25.05.08 Elezione del Romano Pontefice

ottobre

XXVII domenica del Tempo Ordinario

Piazza San Pietro, ore 10.30

Santa Messa

Giubileo del Mondo Missionario e Giubileo dei Migranti

9 ottobre

Piazza San Pietro, ore 10.30

Santa Messa

Giubileo della Vita Consacrata

12 ottobre

XXVIII domenica del Tempo Ordinario

Piazza San Pietro, ore 10.30

Santa Messa

Giubileo della Spiritualità Mariana

19 ottobre

XXIX domenica del Tempo Ordinario

Piazza San Pietro, ore 10.30

CAPPELLA PAPALE

Santa Messa e canonizzazione dei Beati:

– Ignazio Choukrallah Maloyan

– Peter To Rot

– Vincenza Maria Poloni

– Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez

– Maria Troncatti

– José Gregorio Hernández Cisneros

– Bartolo Longo

26 ottobre

XXX domenica del Tempo Ordinario

Basilica di San Pietro, ore 10.00

Santa Messa

Giubileo delle Équipe Sinodali e degli organi di partecipazione

27 ottobre

Basilica di San Pietro, ore 17.30

Santa Messa con gli universitari delle Università Pontificie

Città del Vaticano, 1° Settembre 2025

