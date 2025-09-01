Con il supporto di BCC Milano e Intesa Sanpaolo, Gioia S.p.A. conclude un’operazione di finanziamento da 7milioni di euro

per il piano 2025-2027
(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2025 – Gioia S.p.A., basket company attiva nel
settore del food retail con i brand Cioccolatitaliani e BUN Burgers,
annuncia di aver ottenuto un finanziamento del valore complessivo di
7 milioni di euro, finalizzato al sostegno del piano aziendale 2025 –
- Il nuovo apporto di capitali consentirà al Gruppo di affrontare
con maggiore solidità le sfide del mercato e cogliere nuove opportunità
di crescita.
- L’operazione è stata realizzata con il supporto di BCC Milano e di
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, che hanno
agito in qualità di partner finanziari, e rappresenta un passo strategico
per rafforzare la struttura finanziaria della società e sostenere i piani di
sviluppo a medio-lungo termine.
“Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma della capacità
di Gioia spa di instaurare un dialogo strutturato e credibile con le
Istituzioni finanziarie” ha dichiarato Marco Dimauro, CFO di Gioia
S.p.A. “La fiducia accordataci da parte di BCC Milano e Intesa
Sanpaolo testimonia la solidità del nostro modello di business e la
coerenza della nostra visione strategica.“
“Siamo orgogliosi di supportare Gioia S.p.A. in questa operazione:
sosteniamo con convinzione i business di qualità e i progetti
imprenditoriali che dimostrano potenziale di successo. Questo
intervento conferma ancora una volta il nostro impegno verso le
imprese del territorio,” ha commentato il CCO di BCC Milano Luca
Bonomi.
“Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere e sostenere lo
sviluppo di aziende dinamiche come Gioia S.p.A., che consentono di
creare valore per l’economia reale e sociale delle comunità in cui
operiamo,” ha dichiarato Pierluigi Monceri, direttore regionale
Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo.
Gioia S.p.A.
Fondata nel 2011, Gioia S.p.A. è una realtà consolidata nel settore, con una rete
di 77 punti vendita, sia a gestione diretta che in franchising, presenti sul
territorio nazionale e all’estero. La società è impegnata in un percorso di
crescita sostenibile e di continua innovazione.