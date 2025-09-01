Con il supporto di BCC Milano e Intesa Sanpaolo, Gioia S.p.A. conclude un’operazione di finanziamento da 7milioni di euro

per il piano 2025-2027

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2025 – Gioia S.p.A., basket company attiva nel
settore del food retail con i brand Cioccolatitaliani e BUN Burgers,
annuncia di aver ottenuto un finanziamento del valore complessivo di
7 milioni di euro, finalizzato al sostegno del piano aziendale 2025 –

  1. Il nuovo apporto di capitali consentirà al Gruppo di affrontare
    con maggiore solidità le sfide del mercato e cogliere nuove opportunità
    di crescita.
  3. L’operazione è stata realizzata con il supporto di BCC Milano e di
    Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, che hanno
    agito in qualità di partner finanziari, e rappresenta un passo strategico
    per rafforzare la struttura finanziaria della società e sostenere i piani di
    sviluppo a medio-lungo termine.

  4. “Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma della capacità
    di Gioia spa di instaurare un dialogo strutturato e credibile con le
    Istituzioni finanziarie”     ha dichiarato Marco Dimauro, CFO di Gioia
    S.p.A. “La fiducia accordataci da parte di BCC Milano e Intesa
    Sanpaolo testimonia la solidità del nostro modello di business e la
    coerenza della nostra visione strategica.

  5. “Siamo orgogliosi di supportare Gioia S.p.A. in questa operazione:
    sosteniamo con convinzione i business di qualità e i progetti
    imprenditoriali che dimostrano potenziale di successo. Questo
    intervento conferma ancora una volta il nostro impegno verso le
    imprese del territorio,    ” ha commentato il CCO di BCC Milano Luca
    Bonomi.

  6. “Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere e sostenere lo
    sviluppo di aziende dinamiche come Gioia S.p.A., che consentono di
    creare valore per l’economia reale e sociale delle comunità in cui
    operiamo,”     ha dichiarato Pierluigi Monceri, direttore regionale
    Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo.

  7. Gioia S.p.A.
    Fondata nel 2011, Gioia S.p.A. è una realtà consolidata nel settore, con una rete
    di 77 punti vendita, sia a gestione diretta che in franchising, presenti sul
    territorio nazionale e all’estero. La società è impegnata in un percorso di
    crescita sostenibile e di continua innovazione.

