Covivio rinnova l’impegno per la cultura ospitando IMAGINE – Festival delle Connessioni Umane

in Piazza Adriano Olivetti, cuore pulsante di Symbiosis

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 settembre 2025 – Dal 2 al 6 settembre Piazza Adriano Olivetti, nel quartiere Symbiosis

sviluppato da Covivio, ospiterà la nuova edizione di IMAGINE – Festival delle Connessioni Umane,

ideato e organizzato dal Teatro Carcano.

Il festival, interamente gratuito, è diretto da Serena Sinigaglia, codirettrice dal 2021 del Teatro

Carcano, e rientra tra i progetti selezionati e finanziati dal bando “Milano è Viva nei Quartieri” del

Comune di Milano, il cui programma diffuso in tutta la città porta musica, teatro, laboratori, incontri

e molto altro in tutti i Municipi, da giugno ad ottobre.

Questa terza edizione di Imagine, dedicata al tema della speranza e ispirata alle riflessioni del filosofo

Byung-Chul Han, si propone come luogo di immaginazione e azione collettiva, in cui arte e comunità

costruiscono nuovi scenari di futuro.

“Siamo lieti di ospitare nuovamente IMAGINE in Piazza Olivetti, un appuntamento che rafforza il

ruolo della piazza come spazio condiviso di cultura e socialità”, commenta Lorenzo D’Ercole, Head

of Asset and Technical Management and CSR Italy di Covivio.

Cultura, comunità e spazi urbani

La collaborazione con il Teatro Carcano si inserisce in un percorso che vede Covivio promuovere la

cultura come leva di trasformazione urbana. Piazza Adriano Olivetti ha già ospitato eventi come

IMPACTA Festival, Piano City Milano e Linee d’Ombra – Vivere la Piazza, confermandosi luogo di

incontro e creatività per la città.

Anche l’opera “Altra Natura” di Pamela Diamante, installata nella corte del Building D di Symbiosis

nell’ambito del progetto europeo One building, one piece of art, arricchisce quotidianamente

l’esperienza del quartiere, creando connessioni tra arte, architettura e persone.

“Crediamo nella cultura come forza capace di generare relazioni e dare significato agli spazi”,

aggiunge Lorenzo D’Ercole di Covivio. “IMAGINE è un tassello di questa visione: rendere la città più

partecipata e bella attraverso l’arte e la creatività”.

COVIVIO

Con 23,6 miliardi di euro di patrimonio gestito, Covivio è uno dei principali operatori immobiliari in Europa. Quotata

all’Euronext di Parigi, conta oltre 1.000 dipendenti ed è attiva nei segmenti uffici, residenziale e alberghiero, con una

forte presenza nelle principali capitali europee e un portafoglio che riflette qualità, centralità e sostenibilità.

La mission di Covivio, espressa dal claim “Build sustainable relationships and wellbeing”, mette al centro le persone e

guida una strategia di sviluppo attenta al valore per tutti gli stakeholder. Il 98,5% del portafoglio è oggi certificato secondo

i più elevati standard ambientali, mentre l’impegno ESG è riconosciuto da rating internazionali come GRESB (5-star),

MSCI (AAA) e CDP (A). Nel 2024, il Gruppo ha rafforzato ulteriormente il proprio modello di operatore integrato,

investendo oltre 1,1 miliardi di euro, in gran parte nel settore alberghiero, e migliorando le performance operative in

tutti i segmenti: +10% il risultato netto ricorrente, +6,7% i ricavi a perimetro costante, e un tasso di occupancy medio al

97,2%. Grazie a un approccio trasversale e una piattaforma integrata che comprende soluzioni flessibili come Wellio per

gli uffici e WiZiU per la gestione alberghiera, Covivio continua a progettare le città del futuro: luoghi da vivere inclusivi,

innovativi e sostenibili.

www.covivio.eu

FONDAZIONE COVIVIO

Fondazione Covivio, creata nel 2020, si impegna nella promozione di iniziative ad alto valore sociale supportando a oggi

più di 20 progetti tra Italia, Francia e Germania con l’obiettivo di contribuire in modo concreto al miglioramento della

qualità della vita delle comunità che vivono i territori in cui opera il Gruppo immobiliare. L’obiettivo della Fondazione è

sostenere progetti che favoriscano le pari opportunità con particolare riferimento all’accesso all’istruzione e alla

formazione, al lavoro e all’housing, promossi da organizzazioni no profit di medie dimensioni con un forte legame con le

città in cui sono presenti.