Gli esperti dell’Asst Rhodense spiegano ai bambini come lavarsi le mani

Organizzate tre giornate informative presso il centro estivo di Garbagnate

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 1 settembre 2025. “Ti sei lavato le mani?“. Quante volte i nostri genitori ci hanno fatto questa domanda e quante volte al giorno la rivolgiamo ai nostri figli? Il lavaggio delle mani è ormai ritenuto dalla letteratura medico-scientifica internazionale la principale misura per prevenire la trasmissione di germi dalle mani alla bocca, al naso agli occhi.

La scienza dimostra che lavarsi le mani in modo corretto previene innumerevoli malattie, pertanto è importante insegnare ai bambini come farlo. Anche quest’anno l’Asst Rhodense ha rinnovato la collaborazione con il Centro estivo di Garbagnate Milanese organizzando tre momenti formativi/informativi presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con l’obiettivo di porre l’attenzione su quello che è un gesto semplice ma importante.

Durante la giornata veniamo a contatto con numerosi microrganismi, la maggior parte di essi sono innocui, ma quelli patogeni possono danneggiare la nostra salute ogni qual volta, per esempio attraverso il vettore delle mani, penetrano nell’organismo.

“Spiegare ai più piccoli la corretta tecnica per lavarsi le mani è fondamentale per la loro salute. E’ una manovra igienica basilare che li protegge da tanti germi potenzialmente pericolosi – hanno detto gli esperti dell’ospedale di via Forlanini – Far vedere loro il modo come insaponarsi, i movimenti e le tempistiche, attraverso il gioco, permette di inviare messaggi chiari e precisi durante attività divertenti.”

Nel progetto, svolto nelle scorse settimane, sono stati coinvolti gli infermieri di famiglia e gli studenti del corso di Laurea in Infermieristica.