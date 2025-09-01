Il Questore di Milano sospende la licenza al locale Prince Café

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2025 – Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Prince Café”, sito a Milano, in via Privata Carlo Parea n.13, all’interno del Mercato Comunale Coperto.

Lo scorso venerdì gli agenti del Commissariato Mecenate hanno notificato la sospensione alla titolare del locale che, a seguito di diversi controlli svolti tra giugno 2024 e luglio scorso, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia, anche in materia di sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, in materia di Codice della Strada e immigrazione. A fine settembre scorso gli agenti del Commissariato Mecenate sono intervenuti per la segnalazione di forti schiamazzi e di musica diffusa ad alto volume in orari notturni. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato la presenza di diversi avventori, seduti nel dehor; nella circostanza, uno di loro ha tentato la fuga e, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di circa 12 grammi di eroina, 40 euro e un bilancino di precisione, motivo per il quale è stato arrestato per detenzione ai fini spaccio di droga.

Lo scorso luglio invece, gli agenti del Commissariato Mecenate sono intervenuti presso il locale per medesime segnalazioni di forti schiamazzi e musica diffusa ad alto volume. Sul posto, i poliziotti hanno notato quattro avventori, tra cui un uomo che, alla vista dei poliziotti, usciva velocemente per poi accedere all’interno di un vicino box abbandonato e nascondere qualcosa sotto uno zerbino. I poliziotti, insospettiti, hanno fermato l’uomo trovandolo in possesso di 20 euro mentre, all’interno del box, hanno rinvenuto e sequestrato 2 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri pronti per la cessione.

