Incidente a Corsico, 41enne in codice verde. A Trezzano contusa 74nne

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 1 settembre 2025 – Prima giornata di traffico sulle nostre strade, dopo la pausa estiva. Per quanto riguarda gli incidenti nel territorio, solo due eventi hanno caratterizzato la giornata.
A Corsico, nel primo pomeriggio, intorno alle 14.10, in via Galilei, un uomo di 41 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, dopo esser rimasto, fortunatamente, lievemente ferito, dopo un incidente, mentre era a bordo del suo monopattino.
A Trezzano sul Naviglio, intorno alle ore 18.10, una donna di 74 anni è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo, dopo un incidente in via Goldoni, quando è finita contro “un panettone”.
V. a.