Polizia Locale di Monza: in arrivo nuove motociclette e biciclette a pedalata assistita

(mi-lorenteggio.com) Monza, 1 settembre 2025 – Il Comando della Polizia Locale di Monza si prepara a un importante passo verso la mobilità pulita e il miglioramento dell’efficienza operativa.

Ottenute grazie ad un contributo finanziario di Regione Lombardia, a breve entreranno in servizio tre nuove motociclette e due biciclette a pedalata assistita, che contribuiranno a rendere gli interventi degli agenti più rapidi, ecologici e vicini alle esigenze della comunità.

I nuovi mezzi

Le motociclette, dotate delle più recenti tecnologie di sicurezza e comunicazione, permetteranno agli operatori di spostarsi agilmente nel territorio cittadino, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Questi nuovi mezzi saranno fondamentali per le attività di pattugliamento, controllo del traffico e interventi rapidi, soprattutto nelle zone più trafficate o sensibili della città.

Parallelamente, le biciclette a pedalata assistita rappresentano una soluzione ideale per i servizi di prossimità e il controllo nelle aree verdi, pedonali o difficilmente accessibili con i mezzi tradizionali.

Grazie alla loro versatilità, gli agenti potranno muoversi facilmente anche in tali contesti urbani, garantendo una presenza costante e discreta sul territorio.

“L’arrivo di nuovi mezzi a supporto delle attività in motocicletta e in bici – osserva l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – testimonia l’impegno della Polizia Locale di Monza nel migliorare costantemente la qualità del servizio, abbracciando soluzioni in grado di rispondere al meglio alle esigenze della comunità”.

Redazione