Ragazza di 18 anni violentata a San Zenone al Lambro mentre aspetta il treno per Milano: è caccia all’uomo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2025 – Una ragazza di 18 anni, mentre, stava andando a prendere il treno, è stata avvicinata da uno sconosciuto, che l’ha afferrata e spinta in un’area boschiva, dove l’ha picchiata e violentata.

Dopo che l’aggressore – descritto dalla vittima come di origine nordafricana – si è allontanato, la ragazza ha allertato il 112 ed è stata trasportata in codice giallo presso il centro antiviolenza della clinica Mangiagalli di Milano.

Le indagini, coordinate dalla procura di Lodi, sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Donato e del nucleo investigativo di Milano.