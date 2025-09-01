Roma Eco Race. Vetture ecologiche: il circolante “alternativo” oltre il 17,5%

Il dato è stato diffuso da ACI Roma e Punto Gas, promotori della competizione automobilistica di regolarità e controllo dei consumi riservata alle autovetture ecologiche giunta alla terza edizione

(mi-lorenteggio.com) Roma, 1 settembre 2025 – In Italia circolano 7.259.795 autovetture alimentate grazie a propulsioni e carburanti alternativi. Di queste 3.153.648 (7,63% del totale circolante) sono a doppia alimentazione benzina – GPL, 2.542.481 (6,15%) sono ibride benzina, 925.583 (2,24%) a doppia alimentazione benzina – Metano, 358.476 (0,87%) ibride gasolio e infine 279.607 (0,68%) elettriche.

Tutte insieme rappresentano il 17,56% del circolante autovetture, che ha superato quota 41 milioni (41.340.516 unità). Le alimentazioni a basso impatto ambientale sono in crescita rispetto al 2022, quando su 40.213.061 unità, valevano il 13,89%, mentre nel 2020 si fermavano al 10,71%.

Parco circolante autovetture Italia 2020 – 2024

Alimentazione 31/12/2020 31/12/2022 31/12/2024 Unità % Unità % Unità % GPL 2.678.656 6,74 2.900.799 7,21 3.153.648 7,63 Metano 978.832 2,46 971.583 2,42 925.583 2,24 Ibride benzina 501.868 1,26 1.384.340 3,44 2.542.481 6,15 Ibride gasolio 40.860 0,10 172.280 0,43 358.476 0,87 Elettriche 53.079 0,13 158.131 0,39 279.607 0,68 Totale alternative 4.253.295 10,71 5.587.133 13,89 7.259.795 17,56 Benzina 18.072.495 45,50 17.691.577 43,99 17.636.755 42,66 Gasolio 17.385.843 43,77 16.928.102 42,10 16.437.714 39,76 Altre 6.241 0,02 6.249 0,02 6.252 0,02 Totale generale 39.717.874 100,00 40.213.061 100,00 41.340.516 100,00

Rielaborazione ACI Roma – Puntogas su dati Aci al 31 dicembre 2024 (Annuario statistico 2025).

I dati, di fonte Aci e aggiornati al 31 dicembre 2024, sono stati diffusi da ACI Roma e Puntogas, i promotori della Roma Eco Race, gara di regolarità della categoria ecorally riservata alle propulsioni alternative giunta alla terza edizione, che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere tecnologie e vantaggi della mobilità ecocompatibile.

La 3° Roma Eco Race

“La manifestazione – spiegano i promotori – è una competizione automobilistica di regolarità e controllo dei consumi riservata alle autovetture ecologiche, alla quale tutti possono partecipare, purchè alla guida di una vettura a basso impatto ambientale. Si svolge all’insegna della neutralità tecnologica e con il preciso intento di coinvolgere tutte le alimentazioni alternative, con l’obiettivo di diffondere una mobilità più sostenibile”.

Organizzata da Automobile Club Roma e Pik Race per gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, è inserita nel calendario sportivo nazionale del Trofeo Green Challenge e della Green Endurance Cup e consente di ottenere punti validi per il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport.

L’appuntamento per l’edizione 2025 è per il 18 ottobre su un percorso di oltre 200 chilometri. Teatro della partenza e della cerimonia di premiazione il club Solum Roma, in via Appia Antica 16, polmone verde al confine con il Parco della Caffarella. Dopo le verifiche tecniche e amministrative, gli equipaggi partono alla distanza di un minuto l’uno dall’altro. La gara si sviluppa lungo un suggestivo percorso di circa 200 chilometri che collega Roma a Fiuggi, valorizzando le bellezze storiche, paesaggistiche e culturali del territorio della capitale e della città metropolitana, in un’ottica di transizione energetica e turismo sostenibile.

Veicoli ammessi

I veicoli ammessi, che devono essere omologati per la circolazione stradale nell’UE, sono divisi in tre gruppi.

Il Gruppo 1 comprende i mezzi elettrici, con le categorie BEV – Battery Electric Vehicles e FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles. Il Gruppo 2 è quello degli ibridi elettrici ed è composto dalle categorie MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicles, HEV – Full Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles ed EREV – Extended Range Electric Vehicles. Il Gruppo 3 è dedicato alle categorie ICE GPL – Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL, ICE CNG – Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG, ICE HVO – Internal Combustion Engine Biodiesel HVO e ICE H2 – Internal Combustion Engine Hydrogen.

Automobile Club Roma e Punto Gas ricordano che la competizione è aperta anche ai prototipi, purché regolarmente targati e comunque omologati per la circolazione su strade aperte al pubblico. Da sempre, spiegano, le manifestazioni dello sport dell’automobile, per loro natura innovative, consentono di testare nuove tecnologie. E’ già possibile pre-iscriversi sul sito www.romaecorace.it.

Il Memorial Fiammetta La Guidara

In linea con gli obiettivi di promozione della sostenibilità ambientale, la competizione prevede anche una gara riservata ai giornalisti e ai media, del settore automotive ma non solo. Si tratta della 3° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, nel corso della quale i concorrenti hanno l’opportunità di testare in prima persona le prestazioni e l’efficienza dei veicoli ecologici, oltre che di concorrere nella speciale classifica.

La manifestazione ha il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, di Sport e Salute, CONI e Comune di Fiuggi. Anche quest’anno si rinnova la partnership con Uiga, Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Sara Assicurazioni e BRC Gas Equipment sono invece sponsor dell’evento. New entry 2025, la collaborazione con Coldiretti Lazio, per sostenere il binomio guida sicura e sana alimentazione.

Si riconferma charity partner l’Associazione Peter Pan – https://www.peterpanodv.it/ – organizzazione di volontariato che offre sostegno e alloggio gratuito alle famiglie provenienti da vari Paesi e da tante regioni italiane costrette a spostarsi nella capitale per curare i propri figli malati di cancro.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità e sulle modalità di partecipazione, consultare la pagina web www.romaecorace.it.