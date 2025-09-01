Settembre è il mese giusto per ritrovare la tua Armonia

(mi-lorenteggio.co) Belgioioso, 1 settembre 2025. L’arrivo di Settembre porta con sé il desiderio di nuovi inizi e il piacere di rallentare per ascoltarsi davvero. Quale occasione migliore per farlo se non al Castello di Belgioioso, il 13 e 14 settembre, con la XX edizione di Armonia – Proposte per il Benessere e la VI edizione di Belgioioso Veg?



Due giornate leggere, dedicate a chi cerca ispirazione, energia e momenti di benessere autentico. Potrai lasciarti guidare dal suono delle campane tibetane, sperimentare pratiche olistiche, scoprire laboratori creativi e attività pensate anche per i più piccoli. E tra una conferenza e un workshop, ci sarà spazio per gustare le proposte di Belgioioso Veg, che uniscono piacere e consapevolezza.



Un appuntamento semplice e speciale allo stesso tempo, dove ritrovarsi sarà naturale.