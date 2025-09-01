Si oppone al controllo e fugge in un campo di mais, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 1 settembre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano ed Uniti hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 23 anni, senza fissa dimora. I militari, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, sulla SP 86 all’altezza del ponte sul fiume Oglio, hanno notato un’autovettura sospetta condotta da un giovane e hanno deciso di procedere al controllo, intimando l’alt. Il conducente si è fermato ed è sceso dal veicolo, fornendo il suo documento di guida. I militari hanno deciso di perquisirlo perché hanno notato che aveva qualcosa che nascondeva all’interno dei pantaloni. Ma quando ha capito che stavano per perquisirlo, ha strattonato e spintonato i militari. Si è dato alla fuga in direzione del fiume cercando di entrare nei campi adiacenti. I Carabinieri lo hanno inseguito e bloccato poco distante dopo che era riuscito a raggiungere ed entrare in un campo di mais. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrate, nascosti dentro i pantaloni, 46 dosi di cocaina, per circa 35 grammi, già confezionate per la vendita e banconote per una somma di oltre 900 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, ed altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia di Cremona ed è stato arrestato.

