VENEZIA. OBE PRESENTA IL CONVEGNO “IL POTERE DELLE STORIE. QUANDO IL CINEMA INCONTRA I BRAND”

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 1 settembre 2025 – In occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, OBE – Osservatorio Branded Entertainment presenta il convegno “Il Potere delle Storie. Quando il cinema incontra i brand”, dedicato al rapporto sempre più stretto tra branded entertainment e industria cinematografica.

L’appuntamento, aperto al pubblico, si terrà mercoledì 3 settembre alle ore 15.30 presso l’Italian Pavilion, spazio professionale organizzato da Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC), all’interno dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Il convegno propone un viaggio nell’evoluzione del branded entertainment, oggi riconosciuto come un linguaggio narrativo capace di coniugare valore culturale, intrattenimento e visione strategica. In questo scenario il cinema si conferma un terreno privilegiato, in cui i brand possono esprimersi attraverso diverse forme: dalla brand integration alle collaborazioni con registi e autori, fino alla realizzazione di short movie e produzioni originali. Modalità differenti, unite da un obiettivo comune: raccontare storie autentiche e coinvolgenti, capaci di emozionare e creare un dialogo duraturo con il pubblico.

“Il Potere delle Storie. Quando il cinema incontra i brand” rappresenta inoltre un importante momento di confronto tra i principali player istituzionali, con l’obiettivo di favorire la valorizzazione del branded entertainment come risorsa per il cinema e il territorio.

Insieme al Presidente di OBE, Emanuele Nenna, prenderanno parte all’incontro: Simonetta Amenta (Presidente AGICI – Associazione Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti), Jacopo Chessa (Presidente Italian Film Commissions e Direttore della Film Commission Veneto), Maddalena Mayneri (Fondatrice di Cortinametraggio), Roberto Stabile (Responsabile Internazionalizzazione, Festival e Mercati – Cinecittà/DGCA) e Maria Carolina Terzi (Presidente Cartoon Italia).

Il convegno sarà moderato da Cristiana Massaro, Partner presso lo Studio MC e Responsabile Hub Regulation di OBE.

OBE – Osservatorio Branded Entertainment è l’associazione di riferimento in Italia per lo studio, la promozione e la valorizzazione del branded entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca. Fondata nel 2013, OBE riunisce oltre 75 associati tra brand, editori, concessionarie, centri media, agenzie creative e digitali, con l’obiettivo di rappresentare l’intera filiera del branded entertainment. Attraverso le attività di ricerca, analisi, formazione e divulgazione, OBE contribuisce alla crescita di una cultura del branded entertainment consapevole, efficace e rispettosa del pubblico. osservatoriobe