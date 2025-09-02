3 SETTEMBRE. DOMANI LE INIZIATIVE IN RICORDO DEL GENERALE DALLA CHIESA, DELLA MOGLIE EMANUELA SETTI CARRARO E DELL’AGENTE DOMENICO RUSSO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2025 – Domani, mercoledì 3 settembre, alle ore 9 in piazza Diaz presso il Monumento al Carabiniere, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine e dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, si svolgerà la cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente della scorta Domenico Russo, uccisi 43 anni fa a Palermo dalla mafia.

Alle ore 18:30, sempre in piazza Diaz, avrà luogo l’iniziativa “La Fiamma della Memoria. Cittadini, associazioni e istituzioni ricordano Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo”, a cura di Libera Milano. Sarà presente l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica, Fabio Bottero.

