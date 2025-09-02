A CBRE il mandato di gestione di Palazzo L a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2025 – CBRE, leader globale nei servizi e nella consulenza in commercial real estate, annuncia l’incarico da CORUM Asset Management, importante investitore nel panorama immobiliare, per la gestione di Palazzo L, un immobile ad uso uffici situato in Via Anna Maria Mozzoni 12, a Milano.

La collaborazione tra CBRE e CORUM Asset Management si consolida ulteriormente con questo nuovo incarico. In precedenza, CBRE aveva supportato CORUM nell’acquisizione di Palazzo L, grazie all’expertise del team Capital Markets.

Palazzo L, con una superficie lorda di circa 15.800 metri quadri, è stato completato nel 2010 e si distingue per la sua modernità e per la posizione strategica nel “Quartiere Affari Milano Lorenteggio”, una zona ben collegata e in forte sviluppo. La struttura, composta da undici piani fuori terra e un piano interrato, è inoltre certificata secondo il sistema di rating ambientale LEED Gold, sottolineando l’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

“Questo incarico è frutto della sinergia tra i dipartimenti di CBRE e rappresenta un importante esempio di come il lavoro di squadra possa portare a nuove opportunità reciproche, consolidando la posizione di CBRE come leader nel mercato immobiliare”, afferma Barbara Polito, Head of Property Management Italy di CBRE.

“Siamo entusiasti di avviare questa nuova collaborazione con CORUM Asset Management. L’incarico rappresenta un’importante opportunità per confermare la nostra expertise nella gestione di immobili multitenant e per testimoniare la costante crescita del nostro team”, aggiunge Alessandra Finazzi, Head of Property Management Office, Logistics and Living Italy di CBRE.

Redazione