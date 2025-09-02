Aquolab lancia “La squadra del sorriso con Capitan Ozonic”: il nuovo progetto educativo per insegnare l’igiene orale ai bambini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2025 – Con l’avvio del nuovo anno scolastico prende il via “La squadra del sorriso con Capitan Ozonic”, il nuovo progetto educativo che porterà nelle scuole dell’infanzia e primarie giochi e attività per insegnare ai bambini l’importanza dell’igiene orale. L’iniziativa è promossa da Aquolab, azienda italiana specializzata in prodotti per l’igiene orale professionale e pioniera nell’uso dell’ozono, che con questo progetto vuole accompagnare i più piccoli verso abitudini quotidiane corrette e un sorriso sano per tutta la vita.

“La squadra del sorriso con Capitan Ozonic” nasce come un’opportunità concreta per scuole e famiglie: il percorso educativo gratuito, ideato e promosso da Aquolab, coinvolge studenti, insegnanti e genitori, e può essere adattato a ogni territorio grazie alla collaborazione con una rete capillare di dentisti e igienisti dentali partner. I professionisti locali entreranno direttamente nelle classi per spiegare ai bambini, con un linguaggio semplice e attività pratiche, come prendersi cura di denti e gengive e quali buone abitudini quotidiane adottare per mantenere una bocca sana.

Il cuore del progetto è la figura di Capitan Ozonic, il supereroe dell’igiene orale, protagonista di un fumetto illustrato che racconta ai bambini la sua battaglia contro Zucchero e i “mostriciattoli” che minacciano i denti.

L’attività in classe è pensata come un percorso ludico e creativo. Si parte con la lettura interattiva del fumetto di Capitan Ozonic, il supereroe dell’igiene orale, alle prese con i suoi divertenti avversari: un racconto illustrato che cattura l’attenzione dei bambini e introduce in modo semplice il tema della salute della bocca. A seguire, un professionista dell’igiene orale mostra ai piccoli, con spiegazioni semplici e dimostrazioni pratiche, come lavarsi correttamente denti e gengive e perché sia importante farlo ogni giorno. I bambini partecipano poi a un laboratorio creativo, disegnando il proprio “supereroe del sorriso”, una mascotte personale che diventa il custode simbolico dei denti e l’aiutante di Capitan Ozonic. L’attività si conclude con la consegna del diploma di “Guardiano del sorriso”, personalizzato con il nome di ogni bambino, insieme a materiali illustrativi con i consigli di Capitan Ozonic da portare a casa, così che l’esperienza possa continuare anche con le famiglie.

Il progetto è finanziato da Aquolab e dunque completamente gratuito. Non ha fini commerciali, ma nasce con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione dentale nei territori in cui Aquolab è presente con i propri prodotti.

“Con questa iniziativa – sottolinea Giorgio Germini, CEO e fondatore di Aquolab – vogliamo dimostrare che anche una realtà come la nostra, di dimensioni contenute ma con una forte specializzazione, può fare la differenza. La salute orale dei bambini è un tema cruciale: circa un quarto dei più piccoli presenta problemi di carie e oltre la metà non ha mai effettuato una visita dentistica. Crediamo che la salute orale sia un patrimonio da custodire fin dai primi anni di vita e per questo ci impegniamo a portare valore concreto alle comunità. Collaborare con scuole, famiglie e professionisti del settore significa costruire insieme una rete solida capace di sostenere davvero il benessere dei bambini e prevenire problemi che rischiano di accompagnarli per tutta la vita.”

Il progetto è pensato come un vero e proprio road show sul territorio nazionale: scuole e professionisti del settore possono richiedere di aderire e ospitare “La squadra del sorriso con Capitan Ozonic” nelle proprie classi o comunità. Dal sito ufficiale di Aquolab è possibile segnalare il proprio interesse, così da contribuire a diffondere la cultura della prevenzione dentale in tutta Italia e permettere ai bambini di vivere un’esperienza educativa, ludica e concreta per imparare a prendersi cura del proprio sorriso.

