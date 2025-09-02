Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca 2025: sabato 6 settembre incontro con Elisabetta Pozzi

(mi-lorenteggio.com) Rapallo, 2 settembre 2025 – Prosegue sabato 6 settembre il palinsesto “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca”, il consueto ciclo di incontri che accompagna il pubblico verso la Cerimonia di Premiazione finale del prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori scrittrici italiane di narrativa e saggistica, promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, in programma sabato 8 novembre a Rapallo.

Il palinsesto si articola quest’anno attorno al tema “Madri e donne che salvano – Perché la ‘cura’ è femminile”, declinato attraverso prospettive differenti ma complementari.

Dopo il primo appuntamento che ha visto protagonista Nadia Terranova, sabato 6 settembre alle 19:00 a Villa Tigullio, Elisabetta Pozzi, tra le voci più autorevoli del teatro italiano, condurrà il pubblico attraverso letture e riflessioni dedicate a figure femminili ‘salvifiche’, simboli di coraggio, sacrificio e amore. Le letture attraversano i secoli dall’età classica ad oggi, proponendo tra l’altro: il monologo del sacrificio e delle insidie di Alcesti, da Euripide; il monologo in cui Giovanna d’Arco, scelta come una sorta di capro espiatorio della inadeguatezza militare del re Carlo VIII, viene costretta da una nazione intera a “portare il peso della Francia su di se”, da Jean Anouilh. Ci sono liriche di Montale a Clizia, la sua donna salvifica. E c’è’ poi il bellissimo finale di “Lei dunque capirà“ di Claudio Magris, dove una moderna Euridice muore due volte per “salvare” l’uomo amato. Una pagina sulla coscienza civile oggi necessaria, scritta da Liliana Segre, chiude le letture effettuate dalla nostra più grande attrice di prosa, Elisabetta Pozzi.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna, lunedì 15 settembre ore 19.00 a Villa Porticciolo, sarà con Luciano Violante con una conversazione intorno suo libro “Ma io ti ho sempre salvato” (Bollati Boringhieri, 2024).

Giunto alla quarta edizione, il Premio Rapallo BPER Banca si conferma anche nel 2025 un punto di riferimento nella promozione della scrittura femminile, rinnovando l’impegno della Città di Rapallo nella valorizzazione dell’attività letteraria, della capacità innovativa e dell’incidenza nella società delle migliori protagoniste della cultura italiana. Un progetto che, oltre a premiare il talento, promuove momenti di riflessione e approfondimento capaci di aprire nuovi sguardi su tematiche attuali, mettendo al centro storie, esperienze e sensibilità che interrogano il presente e il rapporto con il femminile.

Tutti gli incontri del palinsesto “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca” sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Elisabetta Pozzi

Il Premio Rapallo BPER Banca 2025

Il Premio Rapallo BPER Banca 2025 si compone di due sezioni: ‘Narrativa’, che prevede una prima, seconda e terza classificata, e ‘Costume e Saggistica’, con la possibilità di premiare libri di indagine giornalistica, sul welfare, di educazione varia.

La partecipazione è riservata solamente a opere in lingua italiana pubblicate per la prima volta a partire dal 10 settembre 2024. Il bando completo è disponibile su http://www.hellorapallo.it.

La giuria tecnica è composta da autorevoli scrittori, giornalisti, critici e figure di spicco del mondo della cultura, da sempre sensibili al femminile e alle questioni connesse al genere: Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella (Presidente), Lella Costa, Margherita Rubino (Coordinatrice del Premio) e Nadia Terranova (Vicepresidente).

A questa si affianca la Giuria Popolare, composta quest’anno da circa 30 studentesse candidate alla maturità 2026 dei licei della Città di Rapallo. Una scelta che ribadisce l’impegno del Premio Rapallo BPER Banca 2025 a coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di lettura, dando loro voce attraverso un processo di partecipazione attiva e formativa nella valutazione delle opere.

Entro il 10 ottobre 2025 la Giuria Tecnica indicherà una terna finalista per ciascuna sezione del Premio, individuando così le tre vincitrici per la sezione “Narrativa” e consegnando alla Giuria Popolare la terna individuata per la sezione “Costume e saggistica”.

Successivamente, durante la Cerimonia di Premiazione finale che si terrà a Rapallo sabato 8 novembre 2025:

la Giuria Tecnica svelerà l’ordine di premiazione delle tre autrici vincitrici per la sezione ‘Narrativa’;

la Giuria Popolare decreterà la vincitrice per la sezione ‘Costume e saggistica’, a partire dalla terna indicata dalla Giuria Tecnica.

Nel corso della serata verranno attribuiti i seguenti premi:

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – I° PREMIO – 5 mila euro

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – II° PREMIO – 3 mila euro

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – III° PREMIO – 2 mila euro

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Costume e saggistica – 3 mila euro

Con il coinvolgimento di case editrici di tutta Italia, negli anni scorsi il Premio è stato conferito a nomi importanti dell’attuale panorama nazionale in ambito letterario. In particolare, nel 2024 sono state premiate: per la sezione ‘Narrativa’, Enrica Ferrara (I° premio) con “Mia madre aveva una Cinquecento gialla” (Fazi Editore, 2024), Valeria Parrella (II°) con “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli, 2024) ed Emanuela Anechoum (III°) con “Tangerinn” (Edizioni E/O, 2024); per la sezione ‘Costume e saggistica’, Daria Bignardi con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori, 2024). Premio speciale della Giuria alla Carriera: Adriana Cavarero.

Il Premio Rapallo BPER Banca 2025 è promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, il patrocinio di Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova e il contributo di Coop Liguria.

Il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025

Il Premio Rapallo BPER Banca è affiancato dal Premio Europeo Rapallo BPER Banca “La migliore scrittrice europea”, prestigioso riconoscimento giunto quest’anno alla sua terza edizione, patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dedicato a un’autrice che abbia pubblicato un’opera di narrativa in un Paese e in una lingua dell’Unione Europea, edita in Italia e tradotta in italiano.

Nel 2023, la prima edizione del Premio è stata vinta dall’autrice irlandese Catherine Dunne con il libro “Una buona madre” (Guanda, 2022). Nel 2024 il riconoscimento è stato assegnato alla scrittrice belga Amélie Nothomb con il romanzo “Psicopompo” (Voland, 2024), premiata presso il Teatro Carcano di Milano.

La vincitrice della terza edizione del Premio Europeo Rapallo BPER Banca sarà annunciata nel mese di ottobre.