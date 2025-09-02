Barrea celebra Mary Ann Campana:la pioniera del volo torna a casa con un murales

Un evento corale ha unito comunità, istituzioni e artisti internazionali per ricordare la prima donna pilota dell’Ohio e primatista mondiale di resistenza in volo, figlia di emigranti barreani

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Barrea, 2 settembre 2025 – A Barrea il cielo si è aperto sulla memoria e sulle radici.

Il borgo affacciato sul lago ha vissuto una serata speciale con l’iniziativa “Turismo delle radici”, che ha saputo unire comunità, storia ed emozioni in un unico abbraccio. Due ore intense, tra testimonianze, musica e racconti, hanno ricostruito il filo invisibile che lega gli emigranti di ieri e di oggi, riportando alla luce la storia straordinaria di Mary Ann Campana, la bambina barreana emigrata in Ohio che, a soli vent’anni, divenne la prima donna pilota dell’Ohio e stabilì un record mondiale di resistenza in volo.

L’evento, reso possibile grazie alle ricerche di Rita, emigrante barreana in America, e all’intuizione di Domenico Tomassone, ha visto la partecipazione del sindaco Aldo Di Benedetto, dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali. Un momento di comunità e orgoglio, arricchito dalla presenza di due artisti argentini con radici migratorie, che hanno omaggiato la figura di Mary Ann in un intreccio di memoria e futuro.

Il cuore dell’evento

L’appuntamento di Barrea non è stato soltanto una celebrazione, ma un vero viaggio nella memoria collettiva. Il progetto “Turismo delle radici” ha voluto restituire voce alle storie di emigrazione, ricostruendo legami che il tempo e le distanze non hanno spezzato.

Protagonista della serata è stata la figura di Mary Ann Campana, nata a Barrea nel 1913 con il nome di Edvige Bianca Maria, emigrata bambina con la famiglia in Ohio e diventata, a soli vent’anni, la prima donna a ottenere il brevetto di pilota nello Stato dell’Ohio. Nel 1933 stabilì un record mondiale di resistenza in volo: 12 ore e 27 minuti senza scalo, con un piccolo Taylor Cub e senza paracadute, sfidando vento e fatica. Una storia di coraggio e determinazione che da Barrea ha spiccato il volo fino ai cieli d’America.

A rendere possibile la riscoperta di questa straordinaria vicenda sono state le ricerche di Rita, emigrante barreana in Ohio, e la geniale intuizione di Domenico Tomassone, che ha trasformato quella memoria in un evento corale.

La serata ha visto la partecipazione del sindaco Aldo Di Benedetto e di tutta l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni locali, in un clima di condivisione autentica. Due artisti argentini, eredi a loro volta di storie di emigrazione, hanno omaggiato Mary Ann con parole e musica, creando un ponte ideale tra Abruzzo, America e Sudamerica.

Un momento particolarmente toccante è stata la diretta con gli Stati Uniti, che ha permesso di raccogliere testimonianze di connazionali all’estero, confermando quanto il senso di appartenenza resti vivo nonostante le distanze.

In seguito, il Presidente della Pro Loco, il giovane e valente Vincenzo Di Loreto, ha ricordato come l’evento rappresenti un patrimonio di memoria e di identità da trasmettere ai più giovani, perché le radici di Barrea continuino a dare frutti anche nel futuro. “Oggi abbiamo sentito che Mary Ann Campana è tornata a casa: la sua storia non appartiene solo al passato, ma al cuore di ogni barreano, ovunque si trovi. Radici e ali, questo è il dono che ci ha lasciato. Questo evento non è stato soltanto un omaggio, ma un vero atto di comunità: un modo per ricordare a tutti che le radici di Barrea sono vive e parlano ancora. Quando una comunità ritrova le sue radici è come se un volo ricominciasse: Mary Ann ci insegna che si può partire senza mai spezzare il legame con la propria terra. Questa è la lezione che porteremo con noi, per costruire il futuro insieme”.

Un futuro con le radici nel cuore

La serata di Barrea ha dimostrato che il futuro di una comunità non può prescindere dalla memoria. Ricordare Mary Ann Campana non significa soltanto celebrare una primatista dell’aviazione, ma restituire dignità e voce a tutte le storie di emigrazione che hanno segnato il destino del paese.

Il progetto “Turismo delle radici” non è quindi un semplice evento culturale, ma una promessa: continuare a custodire il legame con chi è partito e con chi, da lontano, porta ancora nel cuore Barrea. Radici che si trasformano in ali, come quelle che permisero a una giovane emigrata di diventare pioniera del volo.

E così, tra il ricordo e la speranza, Barrea ha scritto una pagina importante del proprio futuro: un futuro che si costruisce insieme, senza mai smarrire il valore delle proprie origini.

Il murales

Per l’occasione è stato inaugurato anche un murales in onore di Mary Ann Campana, prima donna pilota a stabilire un record mondiale di resistenza in volo con aerei leggeri. Un’emozione unica, tra ricordi di emigrazione e legami profondi: gli artisti argentini che lo hanno realizzato arrivano da Tandil, lo stesso paese dove emigrò la sorella di mio nonno.

La memoria vola alto, impressa nei colori di questo capolavoro che resterà come segno tangibile nel cuore del borgo. Grazie di cuore a Emmanuel Alcalá e Maria Cieri, che ci hanno donato questa opera d’arte, ponte fra radici e futuro.

Principia Bruna Rosco