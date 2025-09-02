Como, contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Due sequestri in poche ore

(mi-lorenteggio.com) Como, 2 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella giornata di ieri, ha intensificato i controlli finalizzati a contrastare lo spaccio e il consumo di droga operando due distinti sequestri di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Posto di Polizia dell’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (CO), durante i controlli interni al nosocomio, hanno notato e poi proceduto all’identificazione di un 56enne di Olgiate Comasco (CO), con precedenti specifici, mentre si aggirava senza una valida motivazione tra i reparti dell’ospedale.

Dall’ispezione sulla sua persona, vista l’insofferenza al controllo dimostrata, gli è stata trovata una confezione sigillata contenente quasi 2 grammi di eroina, che è stata immediatamente sequestrata.

Il 56enne olgiatese è stato quindi sanzionato per possesso illegale di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri invece, una volante è stata indirizzata in un appartamento di Prestino (CO), prima periferia sud della città, dove un 61enne tunisino, regolare e residente nel quartiere, aveva segnalato il ritrovamento di droga tra gli effetti personali del proprio figlio di 30 anni.

Gli agenti una volta arrivati nell’appartamento, hanno preso in consegna e sequestrato 5 grammi di hashish, quasi 1 grammo di eroina e una dose di cocaina, droga della quale il 30enne, presente in casa, non ha saputo dichiarare la provenienza, asserendo però fosse per suo esclusivo uso personale.

Portato in Questura, il 30enne, con qualche precedente di Polizia a suo carico, è stato sanzionato amministrativamente e, come in ogni caso specifico, dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero e osservazione amministrativo/sanitario imposto dalla normativa vigente.