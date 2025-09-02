Coppia di anziani vittime della truffa del “finto parente”: la Polizia ritrova la refurtiva e denuncia l’autore

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 2 settembre 2025 Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile di Lecco ha denunciato un minore di anni 17 accusato di aver truffato una coppia di anziani utilizzando la tecnica del “finto parente”.

L’operazione della Polizia di Stato è scattata nel pomeriggio di sabato 23 agosto nell’ambito di un servizio specifico di contrasto ai reati predatori, durante il quale veniva notato nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco un soggetto in evidente stato di agitazione.

L’atteggiamento ambiguo e guardingo ha insospettito i poliziotti che hanno perquisito il ragazzo, diciassettenne italiano, trovandolo in possesso di numerosi monili in oro, tra cui catenine, collane, bracciali e orologi, della cui provenienza non era in grado di fornire spiegazioni attendibili.

A rafforzare l’ipotesi investigativa degli operatori è stata una successiva segnalazione ricevuta dall’Arma dei Carabinieri di una truffa del c.d. “finto incidente/parente” consumata poco prima ad Erba (CO) in danno di due coniugi ultrasessantacinquenni della zona, ai quali erano stati asportati monili in oro con la tipica modalità della telefonata ingannevole seguita dalla presentazione di un falso incaricato.

Poco dopo, i coniugi hanno riconosciuto con assoluta certezza il minore fermato dalla Squadra Mobile di Lecco quale soggetto che si era presentato presso la loro abitazione e al quale avevano consegnato tutti i gioielli in loro possesso, poiché ingannati sullo stato di difficoltà di un parente.

Il minore, quindi, è stato denunciato a piede libero per il reato di truffa aggravata e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, affidato ad una comunità educativa.

La Polizia di Stato, costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto alle truffe, invita alla massima attenzione e a non esitare a chiamare subito il 112.

“Io non ci casco!” è la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe ai danni degli anziani: un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole.