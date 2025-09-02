CULTURA. DOMANI AL GIAMBELLINO GLI ASSESSORI SACCHI E BERTOLÉ A INAUGURAZIONE MURALE ALAN KURDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2025 – Domani, mercoledì 3 settembre, alle ore 10.30, nel nuovo parco del Giambellino (via Giambellino 129), l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e l’assessore al Welfare Lamberto Bertolé parteciperanno all’inaugurazione del murale dedicato ad Alan Kurdi, il bimbo di tre anni, rifugiato siriano, il cui corpo fu ritrovato sulla spiaggia turca di Bodrum dopo il naufragio del gommone su cui viaggiava con la sua famiglia nel tentativo di raggiungere l’Europa.

Alla cerimonia interverranno Santo Minniti, Presidente del Municipio 6, promotore dell’iniziativa, e la Cooperativa Farsi Prossimo, che ha realizzato il murale con alcuni minori stranieri non accompagnati seguiti in un vicino centro di accoglienza.

Redazione