La Società Umanitaria, l’Osservatorio Metropolitano di Milano e il Comitato M’impegno, organizzano la conferenza “Dove va l’Italia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2025- unedì 22 settembre, dalle ore 17:30 alle 19:30, la Società Umanitaria, insieme all’Osservatorio Metropolitano di Milano e al Comitato M’impegno, organizza nell’Auditorium dell’Umanitaria la conferenza “Dove va l’Italia”, un’importante occasione di confronto sul futuro del paese.

Il dibattito vedrà la partecipazione della Rettrice dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Presidente CRUI, Giovanna Iannantuono, e del Presidente INPS Gabriele Fava, coadiuvati dai moderatori Camillo De Milato, Presidente dell’Osservatorio Metropolitano di Milano, e Carmelo Ferraro, Presidente del Comitato M’impegno.

Dopo l’introduzione del Presidente dell’Umanitaria, Alberto Jannuzzelli, i relatori si confronteranno su come garantire un futuro equo e sostenibile per tutte le generazioni, concentrandosi su tre temi chiave per lo sviluppo della nostra nazione: lavoro, pensioni e giovani. Un dibattito pubblico per guardare insieme al futuro.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione scrivendo un’e-mail a:

info@mimpegno.com

