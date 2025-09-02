Libera rievocazione storica nel Ninfeo di Villa Litta: un viaggio con dame e cavalieri per riscoprire il fascino ottocentesco

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 2 settembre 2025 – Il passato torna a vivere a Villa Litta con la libera rievocazione storica, organizzata dai volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta in occasione della Fiera di San Rocco.

Sabato 6 e domenica 7 settembre il Ninfeo, il parco e il Cortile Nobile della Villa diventano il palcoscenico di un’avvincente narrazione dove l’Ottocento ritorna protagonista: il pubblico avrà infatti l’opportunità di assistere a scene antiche, con personaggi in abiti d’epoca che rievocheranno le vicende di nobili, artisti e artigiani facendo rivivere momenti storici di grande fascino e descrivendo la vita in Villa quando ancora era circondata da paesaggi incontaminati e il Canale Villoresi era solo un’idea.

Non una semplice rappresentazione teatrale, ma un’occasione per riscoprire le tradizioni e il patrimonio culturale del territorio lainatese, vivendo un’esperienza immersiva che permette di comprendere le radici storiche della Villa e della nobiltà che ne ha determinato la sua grandezza.

Molti gli eventi in programma nella due giorni: i volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta accoglieranno in abiti d’epoca il pubblico che si immergerà nella metà del 1800, durante uno dei tanti ritrovi della nobiltà milanese del tempo. Con racconti e coreografie, i partecipanti si ritroveranno nei giardini e nel Ninfeo di Lainate del Duca Antonio Visconti Arese Litta, tra la bellezza dei mosaici e l’incanto dei giochi d’acqua. Con Un Mondo di Avventure (da oltre 20 anni specializzata in eventi a sfondo storico/fantastico) nel Cortile Nobile della Villa prenderà vita un mercato d’altri tempi: gli animatori in costume faranno conoscere ai visitatori che cosa faceva il pellaio, il ceraio, il ciabattino, il tintore, lo speziale. E domenica 7 settembre alle ore 16.00 bambini e famiglie saranno coinvolti nell’animazione “Intrighi di corte e rivolte di popolo” (consigliato dai 6 ai 14 anni, con prenotazione).

Le dame e i cavalieri di Chaine de Danses (associazione dedicata allo studio e alla pratica della danza storica dell’Ottocento) animeranno alcuni ambienti del Ninfeo con un pic-nic ottocentesco, balli e passatempi dell’epoca, per concludere con un Gran ballo finale sabato sera.

Infine, le ballerine della scuola di danza Music Dance & Mimic Art diretta da Desirée Motta delizieranno gli ospiti con balletti classici di metà Ottocento.

La libera rievocazione storica è un evento pensato per tutti: famiglie, appassionati di storia, arte e cultura, ma anche per chi cerca un’esperienza speciale da condividere, che stimoli immaginazione e curiosità storica.

Per informazioni e biglietti:

www.villalittalainate.it

segreteria@villalittalainate.it

T: 02 9374282

Prenotazione fortemente consigliata

https://ticket.midaticket.it/villalitta/Events

Rievocazione storica:

sabato 6 settembre dalle ore 16:00 alle 22:00

domenica 7 settembre dalle ore 15:00 alle 20:00

Biglietti € 12,00 intero | € 10,00 ridotto

domenica 7 settembre alle ore 16.00: Speciale animazione per bambini con ambientazione nell’Ottocento con Un Mondo di Avventure (consigliato 6-14 anni; su prenotazione)

€ 8,00 (1 bambino) | € 12,00 (2 bambini)

Obbligatorio 1 adulto come accompagnatore